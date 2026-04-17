Эксперты обсудили проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена

Всероссийское совещание по вопросам проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам среднего профессионального образования (СПО) в форме демонстрационного экзамена в 2026 году состоялось в Москве, сообщили в Минпросвещения России. Мероприятие прошло в очном формате на площадке Московского колледжа бизнес-технологий.
Участники встречи рассмотрели основные вопросы подготовки и проведения демонстрационного экзамена, изменения в нормативно-правовом регулировании ГИА по образовательным программам СПО. Также в перечень тем для обсуждения вошли развитие аналитических инструментов и методическое сопровождение регионов по вопросам организации и проведения демонстрационного экзамена.
Заместитель директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Марина Софронова отметила, что демонстрационный экзамен является ключевым инструментом оценки практической подготовки выпускников системы СПО. Проректор Института развития профессионального образования Светлана Наумова в свою очередь подчеркнула, что организация демонстрационного экзамена требует системной и скоординированной работы всех участников процесса.
«Важно не только обеспечить готовность инфраструктуры для проведения демонстрационного экзамена, но и выстроить эффективное взаимодействие на всех уровнях — от федерального до регионального. В 2026 году особое внимание уделяется обеспечению сопоставимости и объективности результатов на всей территории Российской Федерации, а также устойчивости организационных процессов в условиях пиковых периодов проведения экзамена. Совещание позволило синхронизировать подходы и заранее проработать вопросы, которые критически важны для обеспечения высокого качества проведения государственной итоговой аттестации», — заключила она.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.