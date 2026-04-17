Лучшие пляжи России: топ-20 мест для отдыха у моря, озера и океана

Купальный сезон в Ейске открывается в мае и заканчивается в конце сентября. Пляжи здесь песчано-ракушечные и хорошо подходят для семей с детьми: тут спокойное море, доступные цены и удобная логистика. Однако вода в море в районе Ейска часто бывает мутной из-за илистого дна. На многих пляжах есть надувные горки, водные аттракционы и кафе, а вот душевые и кабинки для переодевания встречаются нечасто. Поскольку море здесь мелкое, этот курорт хорошо подойдет для отдыха с детьми.