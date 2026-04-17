Лучшие пляжи России: топ-20 мест для отдыха у моря, озера и океана

Россия предлагает десятки уникальных пляжей — от теплого Черного моря до суровой Балтики и прозрачного Байкала. В этом рейтинге собрали 20 лучших мест с учетом чистоты, инфраструктуры и отзывов туристов. Наша подборка поможет быстро выбрать идеальный пляж под ваш бюджет и формат отдыха.
Коротко о главном.
Лучшие пляжи — черноморское побережье Краснодарского края и Крым. Самые бюджетные — Азовское море. Самые чистые — Балтика и Байкал. Для детей — песчаные пляжи Анапы и Евпатории. Дикие — Приморье и косы Крыма. Пик сезона — июль-август.
Содержание:
Топ-20 лучших пляжей РоссииКак выбрать пляж в России под свой сценарий отдыхаСравнение пляжей России по ключевым параметрамОшибки при выборе пляжаЧасто задаваемые вопросыЗаключение.
Топ-20 лучших пляжей России.
Данный рейтинг объединяет пляжи разных регионов — Черное, Азовское, Балтийское море, Тихий океан и озера. Критерии: чистота, инфраструктура, доступность и отзывы туристов. Такой подход позволяет выбрать вариант под любой сценарий отдыха — от бюджетного до премиального.
1. Имеретинский пляж (Адлер, Сочи).
Имеретинский пляж в городе Сочи. Длинный благоустроенный галечный пляж, развитая инфраструктура. Деревянные настилы у воды — для комфорта отдыхающих. Фото: iStock.
Один из самых длинных и благоустроенных пляжей России: чистая галька, широкая набережная, развитая инфраструктура и современный курортный район. Пляж галечный, поэтому для удобства отдыхающих возле воды проложены дорожки из деревянных настилов. Возле отелей помимо стандартных шезлонгов на пляже также есть качели и беседки с навесами от солнца. На этом пляже есть даже детские игровые площадки. Кроме того, многие посетители отмечают, что пляж чистый. Среди недостатков гости указывают на не очень комфортный заход в воду из-за крупной гальки и камней.
2. Пляж «Ривьера» (Сочи).
Пляж «Ривьера» — современный сочинский пляж рядом с парком. Инфраструктура: навесы, дорожки к морю, кабинки для переодевания. Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости.
Центральный пляж Сочи с удобным доступом, развлечениями и высоким уровнем сервиса. «Ривьера» — современный пляж с развитой инфраструктурой, который находится рядом с одноименным парком. Навесы от солнца, дорожки к морю, кабинки для переодевания — здесь все в наличии. Несколько лет назад эта зона отдыха была отреставрирована, поэтому пространство возле пляжа теперь оформлено в едином дизайнерском стиле. Множество кафе, баров, спортивных площадок и развлечений позволяют с комфортом провести время на одном из лучших пляжей черноморского побережья.
3. Джемете (Анапа).
Лучший песчаный пляж России для семей с детьми: мягкий песок и пологий вход в море. Море в Джемете мелкое и неглубокое, поэтому вода здесь быстро прогревается и купаться можно уже в начале июня. Вход на многие пляжи отелей и пансионатов бесплатный для всех желающих. А вот ночная жизнь здесь практически отсутствует, поэтому Джемете выбирают любители спокойного отдыха.
4. Золотые пески (Феодосия, Крым).
Крым, Золотой пляж: самый протяженный песчаный пляж полуострова. Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости.
Длинная полоса золотистого песка и теплое море — один из самых универсальных пляжей страны. Золотой пляж является самым протяженным среди всех песчаных пляжей Крыма, поэтому даже в высокий сезон место найдется для всех желающих. Здесь мелкий приятный песок и пологий заход в воду. На пляже есть шезлонги, кабинки для переодевания, душевые. Разнообразие кафе и столовых и анимация для детей — еще одни весомые плюсы этого пляжа.
5. Коса Беляус (Крым).
Беляус — уникальный пляж, расположенный на одноименной косе. Он привлекает кристально чистой водой и белоснежным песком, напоминающим Мальдивы. Сочетание природной красоты и уединенности делает Беляус, который часто называют «русскими Мальдивами», настоящей жемчужиной западного Крыма. Дикая природа и минимум людей на этом пляже практически гарантированы, ведь пляж этот дикий и инфраструктуры тут нет. Поэтому коса Беляус идеально подойдет для самостоятельных туристов, которые любят приезжать с палатками.
6. Массандровский пляж (Ялта).
Известный крымский пляж — Массандровский. Волнорезы делят на зоны. Вода прозрачная, дно каменистое. Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости.
Один из самых известных пляжей Крыма с развитой инфраструктурой и высоким уровнем благоустройства. Волнорезы делят Массандровский пляж на несколько частей, которые отличаются оформлением. Из-за каменистого дна вода в море всегда прозрачная, глубина начинается практически сразу. На набережной есть много уютных кафе и ресторанов, которые придают этому месту особый колорит. Пляж находится близко от центра города, поэтому до него удобно добираться. Другой ялтинский пляж — Приморский — также популярен у отдыхающих.
7. Яшмовый пляж (мыс Фиолент, Севастополь).
Яшмовый пляж на мысе Фиолент — одно из популярных мест в Крыму. Живописный галечный пляж с прозрачной водой, скалами. Фото: Сергей Мальгавко/РИА Нововсти.
Мыс Фиолент с «открыточными» видами — одно из самых популярных мест в Крыму. Яшмовый пляж — живописный галечный пляж с прозрачной водой и скалами. Он получил свое название из-за яшмы, которая присутствует в гальке. Причем галька тут мелкая, и ходить по ней достаточно комфортно даже без аквашузов. Но чтобы добраться до этого пляжа, нужно преодолеть лестницу с более чем 800 ступенями.
8. Пляж «Майами» (Оленевка, Крым).
Пляж «Майами» на мысе Тарханкут в селе Оленевка — самая западная точка Крыма. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС.
Белый песок и бирюзовая вода делают этот пляж одним из самых «фотогеничных» в России. Пляж «Майами» находится в селе Оленевка, которое расположено в самой западной части Крымского полуострова, на мысе Тарханкут. Но море здесь довольно мелкое, а в воде попадаются медузы. Инфраструктура не очень развита, но потрясающая природа компенсирует эти недостатки.
9. Лазурный берег (Евпатория).
Один из лучших оборудованных песчаных пляжей Крыма с кафе, шезлонгами и развлечениями. Чистый берег и удобный спуск к морю делают пляж привлекательным для всех. В море установлена специальная сетка, которая не пропускает медуз к берегу. Здесь есть все, что нужно для комфортного отдыха: душ, раздевалки, лежаки с зонтами, беседки с мангалами, фонтанчики с питьевой водой.
10. Голубицкая (Азовское море).
Теплое и мелкое море, песчаный берег и низкие цены — этот курорт идеальный бюджетный вариант. На местных пляжах есть вся необходимая для комфортного отдыха инфраструктура: кабинки для переодевания, душевые, кафе с открытыми террасами. Можно арендовать шезлонги и зонтики, но многие предпочитают отдыхать на своих полотенцах. В высокий сезон пляжи довольно многолюдные, здесь часто отдыхают семьи с детьми.
11. Ейск (Азовское море).
Ейск: купальный сезон с мая до конца сентября. Песчано-ракушечные пляжи, спокойное море. Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости.
Купальный сезон в Ейске открывается в мае и заканчивается в конце сентября. Пляжи здесь песчано-ракушечные и хорошо подходят для семей с детьми: тут спокойное море, доступные цены и удобная логистика. Однако вода в море в районе Ейска часто бывает мутной из-за илистого дна. На многих пляжах есть надувные горки, водные аттракционы и кафе, а вот душевые и кабинки для переодевания встречаются нечасто. Поскольку море здесь мелкое, этот курорт хорошо подойдет для отдыха с детьми.
12. Янтарный пляж (Калининградская область).
Янтарный пляж имеет широкую прибрежную полосу — около 300 метров. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости.
Первый пляж России, отмеченный международным сертификатом «Голубой флаг»: чистота, белый песок и европейский уровень сервиса. Пляж в загородном поселке Янтарный — один из самых комфортных и чистых в России. Кроме того, здесь широкая прибрежная полоса — около 300 м. Имеется вся необходимая инфраструктура: лежаки, зонты, кабинки для переодевания, многочисленные кафе и спортивные площадки. Из водных развлечений предлагают прокатиться на гидроцикле, банане, водных лыжах. Но вот купальный сезон на холодной Балтике весьма короткий, поэтому высокий сезон здесь всего около месяца — с середины июля до середины августа.
13. Пляж в Пионерском (Балтийское море).
Современный курорт с развитой инфраструктурой и чистым песком. Пляж в Пионерском достаточно протяженный и довольно широкий. А сосновый бор и длинный променад делают это место особенно привлекательным для неспешных прогулок. Инфраструктура здесь пока не сильно развита, зато даже в самые жаркие дни здесь не бывает толп.
14. Шамора (Владивосток).
Пляж Шамора (он же бухта Лазурная) — один из самых популярных пляжей Дальнего Востока. Широкая бухта, пологий песчаный заход и живописные виды привлекают сюда множество отдыхающих. Вдоль всей береговой полосы есть различные кафе, также для посетителей доступно множество водных развлечений. Летом здесь всегда многолюдно.
15. Бухта Триозерье (Приморье).
Бухта Триозерье — жемчужина Приморья. Белый песок, бирюзовая вода, живописная природа. Фото: Игорь Онучин/ТАСС.
Бухта Триозерье в Приморском крае — белоснежный песчаный пляж с прозрачной водой бирюзового цвета. Лазурная вода, белый песок и природа — этот пляж один из самых красивых в России. Из-за невероятно красивого цвета воды местные жители называют это место «Приморским Таиландом». Здесь много баз отдыха, распространены и палаточные лагеря для отдыхающих «дикарем».
16. Стеклянная бухта (Владивосток).
«Стеклянный» пляж под Владивостоком: разноцветная галька из окатанного морем стекла. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости.
Уникальный пляж с разноцветной «стеклянной» галькой. Находится на побережье Уссурийского залива всего в 10 км от Владивостока. Появился как результат деятельности человека и моря. Много лет здесь была свалка: сюда свозили бытовые отходы, в том числе стеклянные бутылки и продукцию местного фарфорового завода. За годы море отшлифовало этот бытовой мусор, и пляж стал покрыт разноцветной галькой. Только вот многие туристы увозят на память эти камушки, поэтому местная достопримечательность может исчезнуть в ближайшее время.
17. Сарайский пляж (Байкал, Ольхон).
Сарайский пляж на Ольхоне — популярное место. Длинный песчаный берег с чистой водой, защищен от ветров. Рядом — эндемики и хвойные леса. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС.
Сарайский пляж — одно из самых популярных мест на Ольхоне. Длинная песчаная полоса с кристально чистой водой — редкость для этих мест. Пляж защищен от сильных ветров, а береговая линия протянулась на 3 км. Возле пляжа растут эндемичные растения, а хвойные леса придают этому пляжу неповторимое очарование. Вода здесь теплее, чем в других местах на Байкале, поэтому летом здесь бывает довольно много туристов.
18. Озеро Тургояк (Челябинская область).
Озеро Тургояк — прозрачная вода, пляжи почти морские. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости.
Одно из самых чистых озер России с прозрачной водой и пляжами почти как на море. Большинство пляжей принадлежат отелям и турбазам, но на дикие пляжи вход свободный. Для гостей доступно множество развлечений: катание на яхте, сапсерфинг, рыбалка. А еще в окрестностях озера можно отправиться на «тихую охоту» за грибами.
19. Суджукская коса (Новороссийск).
Суджукская коса — уютный пляж на юго-западе Цемесской бухты. Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости.
Суджукская коса расположена на юго-западе Цемесской бухты. Уютный пляж с хорошей водой и меньшим количеством туристов по сравнению с Сочи привлекает немало отдыхающих. Посетители отмечают, что вход в море неоднородный: имеются как пологие участки, так и места с достаточно быстрым набором глубины. Стандартные развлечения присутствуют, но тут все же можно отдохнуть без толп и спокойно насладиться купанием.
20. Пляж «Сосновка» (Геленджик).
Пляж «Сосновка» — для любителей уединения и природы: дикий пляж с голубой водой. Узкая береговая линия у подножия отвесных скал. Фото: iStock.
Дикий пляж с голубой водой и скалами подойдет тем, кто ищет уединение и природу. Береговая линия узкая, тянется прямо вдоль отвесных скал, но заход в море пологий и удобный. Инфраструктура здесь отсутствует, однако «открыточные» виды с каждый годом привлекают сюда все больше туристов.
Как выбрать пляж в России под свой сценарий отдыха.
Правильный выбор зависит от целей поездки: спокойный отдых, семейный, активные развлечения или бюджетные варианты. Важно учитывать тип покрытия пляжа (песок или галька), глубину моря, инфраструктуру и сезонность.
Для отдыха с детьми подойдут Джемете, Евпатория, Голубицкая (песок, плавный вход, безопасность).Для бюджетного отдыха выбирайте побережье Азовского моря и не слишком популярные курорты Крыма. Для уединенного отдыха можно выбрать Косу Беляус или Триозерье — минимум людей и максимум природы. Для комфортного отдыха лучшие варианты — Сочи и Адлер.
Сравнение пляжей России по ключевым параметрам.
Отдыхающие на пляже поселка «Янтарный». Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости.
Сравнение поможет быстро понять, где лучше отдыхать в зависимости от бюджета и ожиданий.
Регион.
Тип пляжа.
Плюсы.
Минусы.
Кому подойдет.
Сочи.
галька.
инфраструктура.
высокая цена.
комфорт.
Анапа.
песок.
детям.
много людей.
семьи.
Крым.
смешанный.
природа.
логистика.
универсально.
Балтика.
песок.
чистота.
холодно.
спокойный отдых.
Байкал.
песок.
экология.
холодная вода.
экотуризм.
Ошибки при выборе пляжа.
Неправильный выбор может существенно испортить отдых: возможны переплаты, грязное море, неудобная логистика.
Распространенные ошибки при выборе пляжа:
галька может быть неудобна для детей и пожилых, поэтому лучше выбирать пляжи с песчаным покрытием и пологим заходом в море;неправильный выбор сезона — июнь и сентябрь дешевле, но море может быть прохладным;ориентация только на фото (реальность может отличаться от рекламных изображений, поэтому лучше сравнивать информацию из разных источников и подробно изучать отзывы).
Практические советы туристам.
Сценарий.
Подойдет.
Не подойдет.
Почему.
С детьми.
Анапа.
центр Сочи.
безопаснее.
Бюджет.
Азов.
Сочи.
дешевле.
Уединение.
Байкал.
Анапа.
меньше людей.
Подготовка к поездке: список действий.
Выбрать регион и пляж. Забронировать жилье и билеты заранее. Проверить погоду. Подготовить аптечку. Взять солнцезащитные средства. Построить маршрут.
Часто задаваемые вопросы.
Где в России самые чистые пляжи?
Самыми чистыми считаются пляжи, удостоенные сертификата «Голубой флаг». Из российских пляжей «Голубые флаги» несколько раз присваивали только пляжам в поселке Янтарный Калининградской области.
Какие пляжи подходят для отдыха с детьми?
Для отдыха с детьми лучше выбирать пляжи с пологим заходом в море и небольшой глубиной — подойдут Ейск, Джемете, Евпатория, станица Голубицкая.
Где есть песчаные пляжи в России?
В России песчаные пляжи есть в разных регионах. Самые популярные — в Крыму и в Краснодарском крае. Но есть хорошие песчаные пляжи и на берегу Балтийского моря в Калининградской области, и на Дальнем Востоке, например бухта Триозерье в Приморском крае.
Где недорогой пляжный отдых в России?
Больше всего бюджетных вариантов отдыха на побережье Азовского моря (Ейск, Голубицкая, Должанская) и в окрестностях Геленджика (Дивноморское, Ольгинка, Архипо-Осиповка).
Заключение.
Лучшие пляжи России — это Черное море и Крым. Для семей с детьми подойдут такие курорты, как Анапа и Евпатория. Любителям природы стоит присмотреться к отдыху на Байкале или на Дальнем Востоке. Бюджетный пляжный отдых можно организовать на побережье Азовского моря.