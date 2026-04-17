В Калининграде проведут вечер памяти писателя Юрия Куранова

Мероприятие приурочат к 95-летию со дня рождения прозаика.

В Калининграде к 95-летию со дня рождения писателя Юрия Куранова проведут вечер памяти. Организатором мероприятия стала Калининградская епархия. Мероприятие состоится 24 апреля в 17.30 в концертном зале Православной гимназии (Калининград, площадь Победы, дом 2, корп.2).

В программе:

Духовная лирика, очерки и миниатюры из книги «Размышления после крещения» в исполнении артистов калининградского просветительского театра «Слово» и театральной студии «Штрих» из Санкт-Петербурга.

Также состоится встреча с дочерью писателя, которая приедет из Москвы, встречи с писателями области, библиотекарем-краеведом, издателями книг.

Состоится презентация фильмов о Куранове и выставки, посвященной его творческому пути.