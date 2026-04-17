В Татарстане «Тотальный диктант» пройдет на более чем тысяче площадок

Принять участие в акции смогут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки. Автором текста диктанта стал писатель, публицист и исследователь русской литературы Алексей Варламов. Его работа посвящена детству Александра Пушкина. Впервые в этом году участие смогут принять не только взрослые, но и школьники с первого по восьмой класс в специальном формате «НеДиктант», который включает в себя интерактивные задания по русскому языку. Регистрация доступна на сайте проекта.