В Татарстане «Тотальный диктант» пройдет на более чем тысяче площадок

Международная просветительская акция «Тотальный диктант» состоится в Татарстане 18 апреля в 14:00 на более чем 1 тыс. площадок, сообщили в региональном министерстве по делам молодежи. Создание условий для развития образовательных и культурных инициатив отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
«“Тотальный диктант” — это не просто проверка грамотности, а важный просветительский проект, который объединяет людей разных возрастов и профессий. Он формирует уважительное отношение к русскому языку, развивает культуру речи и показывает, что быть грамотным сегодня — это престижно», — отметил заместитель министра по делам молодежи республики Владислав Усанов.
Принять участие в акции смогут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки. Автором текста диктанта стал писатель, публицист и исследователь русской литературы Алексей Варламов. Его работа посвящена детству Александра Пушкина. Впервые в этом году участие смогут принять не только взрослые, но и школьники с первого по восьмой класс в специальном формате «НеДиктант», который включает в себя интерактивные задания по русскому языку. Регистрация доступна на сайте проекта.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.