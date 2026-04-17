Почти 20 тысяч жителей Свердловской области прошли «10 000 шагов к жизни»

Акцию поддержали почти во всех муниципалитетах региона.

Источник: Национальные проекты России

Более 19,8 тыс. человек, проживающих в 66 муниципалитетах Свердловской области, поддержали Всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни». Она прошла с 5 по 12 апреля в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«Проект “10 000 шагов к жизни” проводится с 2015 года. Поначалу территория проведения акции ограничивалась Екатеринбургом и наиболее крупными областными городами, а сегодня ее поддерживают практически во всех муниципалитетах. И это не единственное мероприятие в поддержку двигательной активности, которое стало хорошей традицией среди уральцев: муниципалитеты под руководством правительства области сегодня активно работают над созданием маршрутов здоровья», — рассказала главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Емельянова.

Самыми активными участниками акции на протяжении нескольких лет являются жители Екатеринбурга, Богдановича, Ивделя, Полевского и Режа. Также в список входят Сухой Лог, Волчанский муниципальный округ, Камышловский и Таборинский районы.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.