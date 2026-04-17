Экономика Ростовской области сохранила стабильность в 2025 году. Несмотря на неблагоприятные климатические факторы, затронувшие аграрный сектор, и действие внешних санкционных ограничений, Ростовская область сумела удержать экономическую стабильность в 2025 году. Данную информацию озвучил глава региона Юрий Слюсарь, представляя ежегодный доклад о социально-экономическом положении области.
Ключевым драйвером регионального развития остаётся промышленный сектор: на его долю приходится порядка 22% валового продукта, при этом отрасль показала положительную динамику по итогам отчётного периода. Уже второй год подряд область занимает место в топ-5 субъектов РФ по качеству реализации промышленной стратегии.
В полном объёме выполнены обязательства по государственному оборонному заказу, включая производство вооружений, спецтехники и вещевого имущества для армии.
В рамках реализации федеральных программ и нацпроектов удалось разработать и запустить в производство ряд инновационных образцов техники отечественной разработки. Среди них — модернизированный локомотив ЭМКА-2, созданный в рамках программы импортозамещения, высокопроизводительные аграрные машины (кормоуборочный комбайн и трактор повышенной мощности), а также энергетическое оборудование, предназначенное для поставок на экспортные рынки, в частности в Индию, Турцию и другие государства.