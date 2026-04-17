Экономика Ростовской области сохранила стабильность в 2025 году

В рамках реализации федеральных программ и нацпроектов удалось разработать и запустить в производство ряд инновационных образцов техники отечественной разработки. Среди них — модернизированный локомотив ЭМКА-2, созданный в рамках программы импортозамещения, высокопроизводительные аграрные машины (кормоуборочный комбайн и трактор повышенной мощности), а также энергетическое оборудование, предназначенное для поставок на экспортные рынки, в частности в Индию, Турцию и другие государства.