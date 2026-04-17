Под Волгоградом полицейские после погони задержали водителя без прав

Как сообщает ГУ МВД по региону, во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Волжскому попытались остановить машину «Баик В5».
Однако водитель, не подчинившись законному требованию правоохранителей, попытался скрыться, создавая реальную угрозу для остальных участников дорожного движения.
Инспекторам в результате преследования все же удалось заблокировать иномарку в тупике. Нарушитель бросил свой автомобиль и попытался убежать, но сотрудники Госавтоинспекции задержали беглеца. Им оказался 37-летний местный житель, причем у него не было водительских прав.
По факту нарушения правил дорожного движения был составлен ряд административных материалов. Иномарка задержана и уже помещена на специализированную стоянку.