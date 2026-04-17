В Самарской области число МСП в сфере аренды спортинвентаря выросло на 27%

Количество малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха в Самарской области за год увеличилось на 27% и насчитывает 116 компаний, сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций. Такому росту способствует в том числе поддержка, оказываемая предпринимателям по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
«Увеличение числа малых и средних предприятий в сфере аренды товаров для спорта и отдыха указывает на рост востребованности таких услуг, а также на рост интереса жителей региона к активному образу жизни. Бизнес поддерживает этот тренд, оперативно реагируя на запрос и создавая новые предприятия. Сегодня 3% от всех МСП страны в этой сфере работают именно в нашем регионе. Большую роль в развитии таких предприятий играет выстроенная система господдержки: работа региональных институтов, привлечение федеральных инструментов, постоянный диалог бизнеса и власти», — отметил заместитель председателя правительства области — министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.
По численности малого и среднего бизнеса в этом сегменте область входит в топ-10 регионов России, занимая восьмую строчку. По данным Корпорации МСП, в стране количество малых и средних предприятий в сфере аренды спортинвентаря и товаров для отдыха за последние три года увеличилось в 1,5 раза — с 3 до почти 4,5 тысячи. Рост этого показателя в Самарской области за три года составил 61%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.