Минюст расширил реестр иноагентов

Минюст расширил реестр лиц, признанных иностранными агентами. Список пополнили пять человек:
бывший сопредседатель движения «Голос» (также включено Минюстом в реестр иностранных агентов) Андрей Бузин;
соосновательница фонда «Свободная Бурятия» (также признан иноагентом, нежелательной и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена) Мария Вьюшкова;
химик, директор фармкомпании SoftKemo Александр Кабанов;
Александр Колосков;
журналист Delfi Дмитрий Семенов.
В сообщении Минюста говорится, что новые участники реестра распространяли сообщения признанных нежелательными организаций и недостоверную информацию о действиях и решениях российских властей, а также выступали против боевых действий на Украине. Кабанов, как заявили в ведомстве, «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ».
