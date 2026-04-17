Минюст расширил реестр иноагентов

Минюст расширил реестр лиц, признанных иностранными агентами.

Источник: РБК

Минюст расширил реестр лиц, признанных иностранными агентами. Список пополнили пять человек:

бывший сопредседатель движения «Голос» (также включено Минюстом в реестр иностранных агентов) Андрей Бузин;

соосновательница фонда «Свободная Бурятия» (также признан иноагентом, нежелательной и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена) Мария Вьюшкова;

химик, директор фармкомпании SoftKemo Александр Кабанов;

Александр Колосков;

журналист Delfi Дмитрий Семенов.

В сообщении Минюста говорится, что новые участники реестра распространяли сообщения признанных нежелательными организаций и недостоверную информацию о действиях и решениях российских властей, а также выступали против боевых действий на Украине. Кабанов, как заявили в ведомстве, «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ».

Материал дополняется.