Выставка памяти художника Василия Лосева открылась в Воронеже

Гостья выставки Ольга Фирсова поделилась впечатлениями. Ей особенно понравилась картина «Заботы дня». Ольга отметила, что работа, выполненная в технике линогравюры, привлекает своей графической лаконичностью. По её словам, в этом произведении скрывается метафора: каждодневный сельский труд показан не как рутина, а как осмысленное и почти эпическое действие. Также она добавила, что её привлекли чёткая ритмическая структура композиции и ощущение внутренней собранности, возникающее при взгляде на эту работу.