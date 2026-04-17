Выставка памяти художника Василия Лосева открылась в Воронеже

16 апреля в лаунж-зоне Воронежского Центрального рынка открылась экспозиция «Избранное» (6+), посвящённая памяти заслуженного художника РСФСР Василия Лосева. Гостям представили картины, гравюры, личные вещи, письма, брошюры и наброски автора.
Василий Тимофеевич Лосев родился 4 октября 1934 года в посёлке Бирючий Воронежской области в семье лесничего. В 1950—1957 годах он учился в Пензенском художественном училище, основанном в ведении Императорской академии художеств. Это определило высокий уровень подготовки, которую будущему мастеру дали его первые наставники — М. Е. Валукин и А. И. Смирнова.
В творчестве Лосев сохранял индивидуальность, работал в реалистической манере, не следуя конъюнктурным тенденциям. Он осваивал различные графические техники, включая офорт, гравюру и пастель. В портретах художник точно фиксировал устойчивые привычки, жестикуляцию, выражение лиц персонажей.
На выставке были представлены работы: «Хлеба созрели» (2005, цветной офорт), «Заботы дня» (1971, линогравюра), «Знойное лето» (1979, офорт), «Полдень» (1982, офорт), «На току» (1984, офорт), «Травы» (1980, офорт) и другие.
Гостья выставки Ольга Фирсова поделилась впечатлениями. Ей особенно понравилась картина «Заботы дня». Ольга отметила, что работа, выполненная в технике линогравюры, привлекает своей графической лаконичностью. По её словам, в этом произведении скрывается метафора: каждодневный сельский труд показан не как рутина, а как осмысленное и почти эпическое действие. Также она добавила, что её привлекли чёткая ритмическая структура композиции и ощущение внутренней собранности, возникающее при взгляде на эту работу.