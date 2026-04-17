Можно будет прийти к близким и не бояться: перед Радоницей в Челябинске обработают все кладбища от клещей

В Челябинске начали акарицидную обработку всех муниципальных кладбищ в преддверии Радоницы, чтобы жители могли безопасно посетить могилы близких.
В администрации Челябинска сообщили, что всего подрядчикам предстоит обработать 10 городских погостов. Работы планируют завершить в течение ближайших трех дней. По словам специалистов, погода для этого сейчас благоприятная — сухая и солнечная.
Для обработки используют препарат «Акаритокс», который применяется на подобных объектах и показывает высокую эффективность. Средство устойчиво к влаге и позволяет быстро уничтожать клещей и их личинки. Раствор готовят на месте перед началом работ.
Через три дня после завершения обработки специалисты проведут контрольный объезд всех кладбищ и проверят территории на наличие клещей.
В 2026 году Радоница выпадает на 21 апреля. В Челябинске 18,19 и 21 апреля планируют запустить дополнительные рейсы автобусов.