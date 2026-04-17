Музей Мирового океана анонсировал программу Дня селёдки

В День селёдки 2026 в Калининграде запланированы мастер-классы, концерт, интерактивные занятия, экскурсии и гастрономическая презентация рыбных блюд (0+). Об этом сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.
Фестиваль пройдёт на Набережной исторического флота, которая начинается у СРТ-129.
«В этот день гостей ждет насыщенная программа: концерт, с участием творческих коллективов, мастер-классы, интерактивные занятия, эксклюзивные экскурсии и гастрономическая презентация рыбных блюд различных народов России — от олюторской селедки с берегов Камчатки до корюшки Янтарного края. На территории музея будут работать сразу три площадки: концертная, спортивная и дискуссионная», — говорится в сообщении.
Набережная исторического флота:
10:00−19:00 — рыбный рынок, ярмарка, мастер-классы.
Рыболовный траулер СРТ-129 (вход по билетам):
10:00−19:00 — тематические экскурсии «Маленькие труженики большого океана»;
12:00−16:00 — встреча с капитаном;
13:00 — мастер-классы по разделке рыбы от Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и компании «Вичи-Русь»;
15:00, 17:00 — интерактивная экскурсия «Большая рыбалка».
Плавучий маяк «Ирбенский» (вход по билетам):
10:00−19:00 — тематические экскурсии «Свет родного маяка»;
12:00−16:00 — встреча с капитаном;
13:00, 15:00, 17:00 — интерактивная экскурсия «Задание выполнил! Продолжаю работать!».
Сцена «Под волной» (корпус «Планета Океан», наб. Петра Великого, 1В):
11:50−12:00 — театрализованное костюмированное представление «Рыбацкая путина»;
12:00−12:20 — открытие народного праздника «День селёдки»;
12:20−12:50 — «Путь к причалу» — музыкальное поздравление жителям и гостям Янтарного края от артистов Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова;
13:00−14:00 — мастер-классы от шеф-поваров «Селедка в высокой кухне»;
14:20−14:40 — встреча с капитанами Группы ФОР;
14:40−15:00 — встреча с ветеранами рыбопромыслового флота;
15:30−15:50 — гастрономические традиции Ханты-Мансийска «Рыбные блюда народов России»;
15:50−16:30 — встреча с поэтами и писателями Янтарного края;
16:30−17:00 — церемония награждения победителей конкурсных программ.
Сцена «Океанолог» (ориентир — НИС «Витязь»):
13:00−17:00 — концерт «У рыбака своя звезда»;
14:30−15:30 — выступление группы «ЛондонParis».
Научно-исследовательское судно «Витязь» (вход по билетам):
12:00−16:00 — встреча с капитаном;
12:00−17:00 — мастер-класс от судового радиста «На связи R2KMO»;
13:00−15:00 — «Тайна рыбьей чешуи». Рыба под микроскопом.
Тематические экскурсии (билеты в кассе):
13:00 — «66-й рейс»;
14:00 — «Сердце корабля»;
15:00 — «Эпоха “Витязя”;
Экспозиционный корпус «Глубина» (вход по билетам):
10:00−19:00 — самостоятельное посещение;
12:00 — кормление акул;
13:00, 17:00 — экскурсии по выставке «Обь. К берегам Антарктиды»;
14:30 — экскурсия по выставке «Капитан Кусто в России»;
13:00−17:00 — художественный мастер-класс «Создай свое море».
Выставочный центр «Пакгауз» (вход по билетам):
13:30, 15:30 — экскурсии по выставке «Королева Луиза: идеал или красивая легенда?»;
10:00−19:00 — выставочные проекты «Морской Кёнигсберг-Калининград», «Королева Луиза: идеал или красивая легенда?», «День селёдки»;
11:00−14:30 — гастрономический конкурс учащихся образовательных учреждений региона (вход только для участников и членов жюри конкурса).
Морская администрация порта (наб. Петра Великого, 7):
10:00−19:00 — интерактивная зона ООО «Фишеринг Сервис», интерактивная зона «Как викинги сражались за улов», мастер-класс от Калининградской областной федерации спортивной рыбалки, интерактивная зона от национального парка «Куршская коса» и рыболовецкого колхоза «Труженик моря».
Военно-морской центр (наб. Петра Великого, 9):
13:00−17:00 — морская спартакиада «Грузите селедку бочками» (соревнования по вязанию морских узлов, поднятию гирь, силовому экстриму и другие увлекательные состязания).
В сообщении отмечается, что проход на территорию будет осуществляться через металлоискатели. «Убедительная просьба не брать колющие, режущие предметы, аэрозоли и т.д. Бутылки с водой и еду вы можете принести с собой», — просят организаторы.