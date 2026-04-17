Более 1000 ветеранов СВО и членов их семей участвуют в спортивной жизни Нижегородской области

Свыше 1000 ветеранов специальной военной операции и членов их семей вовлечены в занятия спортом и физкультурой на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества».
Спорт — это один из ключевых элементов реабилитации героев с тяжелыми ранениями, которые возвращаются к мирной жизни. Любимыми среди ветеранов стали турниры «Кубка Защитников Отечества». С 2023 года Фонд проводит их совместно с Паралимпийским комитетом при поддержке Министерства спорта России и региональных правительств.
Комплексные соревнования по разным видам спорта — это пространство поддержки, общения и знакомств. Участниками состязаний стали свыше двух тысяч ветеранов боевых действий со всей страны. В 2025 году мероприятие прошло в Дзержинске и объединило более 200 ветеранов СВО Приволжского федерального округа.
«Межрегиональные, региональные и муниципальные соревнования “Кубок Защитников Отечества” помогают формировать платформу для обмена опытом, взаимопомощи и популяризации здорового образа жизни среди ветеранов. Продолжим нашу работу, чтобы у каждого ветерана и его близких был широкий выбор занятий по душе и свой путь развития в разных видах спорта — вне зависимости от обстоятельств», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Благодаря совместной работе фонда «Защитники Отечества», Минспорта РФ, Паралимпийского комитета России и общероссийских спортивных федераций более шести тысяч ветеранов СВО с тяжелыми ранениями занимаются различными видами спорта. Свыше 750 ветеранов входя в состав сборных команд субъектов России по адаптивным видам спорта.
Участники демонстрируют навыки в спортивных соревнованиях лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу, волейболу сидя; в дисциплинах спорта слепых: пауэрлифтинге и настольном теннисе (шоудауне), а также спортивном метании ножа.
Для занятий спортом фонд предоставляет ветеранам специализированные технические средства реабилитации. Особую популярность среди ветеранов набирает следж-хоккей. В 2025 году фонд обеспечил амуницией 184 ветеранов-хоккеистов в 47 командах. Также фонд активно развивает другие дисциплины: регби на колясках, нарды и многие другие.
Филиалом фонда «Защитники Отечества», совместно с министерством спорта Нижегородской области, реализуется ряд совместных проектов. В частности, «Сила спорта СВОим», в рамках которого частные спортивные клубы региона предоставляют бесплатные часы для занятий бойцов и их семей по различным направлениям: падел-теннису, боксу, муай-тай, и другим.
Справка.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.
Вовлечение ветеранов специальной военной операции в занятия спортом и физкультурой — важное направление работы Государственного фонда «Защитники Отечества», которая проводится в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России».