Режим ЧС ввели из-за трещины на многоквартирном доме в Балахне 17 апреля

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за трещины на многоквартирном доме в Балахне Нижегородской области. Об этом рассказали в местной администрации.
Напомним, огромная трещина появилась на трехэтажном доме на улице Энгельса, 54. Спасателям пришлось эвакуировать 20 человек, среди которых было двое детей. К счастью, никто не пострадал.
Специалисты наблюдают за зданием, так как есть вероятность дальнейшего обрушения. В администрации Балахны добавили, что дом постройки 1954 года не был признан аварийным. В нем проживает 35 человек.
Жильцов перевезли в пункт временного размещения. Они обеспечены горячим питанием. В настоящий момент дом отключили от электричества и газоснабжения, причины разрушения устанавливаются.
