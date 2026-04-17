Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС ввели из-за трещины на многоквартирном доме в Балахне 17 апреля

Источник: Живем в Нижнем

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за трещины на многоквартирном доме в Балахне Нижегородской области. Об этом рассказали в местной администрации.

Напомним, огромная трещина появилась на трехэтажном доме на улице Энгельса, 54. Спасателям пришлось эвакуировать 20 человек, среди которых было двое детей. К счастью, никто не пострадал.

Специалисты наблюдают за зданием, так как есть вероятность дальнейшего обрушения. В администрации Балахны добавили, что дом постройки 1954 года не был признан аварийным. В нем проживает 35 человек.

Жильцов перевезли в пункт временного размещения. Они обеспечены горячим питанием. В настоящий момент дом отключили от электричества и газоснабжения, причины разрушения устанавливаются.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после гибели ребенка при пожаре в Сеченовском районе.