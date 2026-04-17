«Ярмарку здоровья» в Шуе Ивановской области посетили более 100 пенсионеров

Областной спортивно-оздоровительный праздник для старшего поколения «Ярмарка здоровья» состоялся в Шуйском доме-интернате в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». К мероприятию присоединились более 100 человек, сообщили в правительстве Ивановской области.
В соревнованиях приняли участие представители 18 центров социального обслуживания области. Пенсионеры соревновались в силе, ловкости, меткости на спортивных станциях «Хоккей», «Футбол», «Настольный теннис», «Попади в цель», «ЗОЖ», «Боулинг», «Баскетбол», «Кульбутто», «Дартс».
Отметим, участие в подобных спортивных мероприятиях способствует поддержанию здорового образа жизни и физической активности среди людей старшего возраста.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.