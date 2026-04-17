Уголовное дело возбудили из-за треснувшего дома в Балахне

Разрушение могло произойти из-за халатности.

В Балахне возбудили уголовное дело о халатности из-за разрушающегося дома на улице Энгельса. Об этом сообщили в СК СК России по Нижегородской области.

Напомним, что в многоквартирном жилом доме на улице Энгельса в Балахне образовалась огромная трещина. Спасатели оперативно эвакуировали 20 жильцов, в том числе двое детей, в пункт временного размещения. К счастью, никто не пострадал.

В связи с опасностью разрушения дома на территории ввели режим ЧС. Здание оцеплено и отключено от электричества и газоснабжения.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. На месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты регионального СУ СК России, а также эксперты Приволжского филиала СЭЦ СК России и Балахнинский городской прокурор Александр Ложкарев. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

В рамках проверки прокуратура даст оценку исполнению жилищного законодательства, а также требований закона при содержании и ремонте общего имущества многоквартирного дома.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует уголовное дело об аварийном доме на улице Бакунина в Нижнем Новгороде.