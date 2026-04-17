В Красноярск привезли 730 красивых попугаев и 300 африканских ежей

Специалисты Россельхознадзора по краю оформили ввоз более тысячи декоративных зверей и птиц.
Из кыргызского села Кашкар-Кыштак доставили 730 попугаев — волнистых, неразлучников и корелл. А из Таиланда ввезли 300 африканских ежей. Каждая партия прошла обязательный ветеринарный осмотр, нарушений не выявлено.
А из региона отправились в разные страны вместе с владельцами четыре собаки и одна кошка.
Среди четвероногих путешественников — породистые сиба-ину и карликовый пудель, а также два беспородных пса. Кошка шотландской прямоухой породы улетела с хозяином в одну из европейских стран.
География поездок получилась обширной: Хорватия, Венгрия, Франция, Турция и Вьетнам. Все животные были здоровы и имели необходимые документы.
Ранее стало известно, зачем на таможне служат собаки.