Донские парламентарии продлили меры социальной поддержки многодетных семей

«Мы сегодня продлеваем до конца 2028 года все основные льготы для многодетных семей, которые касаются и получения 300 тысяч рублей на третьего ребенка, выплат для учащихся мам. Продеваем льготу, которая касается оплаты обучения ребёнка в многодетной семье. И более того, мы сегодня приняли решение и будем помогать обучать в вузах или средних специальных учебных заведениях каждого ребенка в многодетной семье. Мне кажется, это очень важное решение, которое снимет большой груз проблем с каждой многодетной семьей, которая размышляет, где и как будет учиться ребёнок, после того, как он закончит школу», — прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.