Донские парламентарии продлили меры социальной поддержки многодетных семей

Ключевым вопросом состоявшегося 17 апреля 2026 года 30-го заседания Законодательного Собрания Ростовской области стало подведение итогов работы регионального правительства за 2025 год. Что же касается законодательной повестки, то приоритетами депутатского корпуса на этом заседании, безусловно, стали вопросы поддержки многодетных семей.
«Мы сегодня продлеваем до конца 2028 года все основные льготы для многодетных семей, которые касаются и получения 300 тысяч рублей на третьего ребенка, выплат для учащихся мам. Продеваем льготу, которая касается оплаты обучения ребёнка в многодетной семье. И более того, мы сегодня приняли решение и будем помогать обучать в вузах или средних специальных учебных заведениях каждого ребенка в многодетной семье. Мне кажется, это очень важное решение, которое снимет большой груз проблем с каждой многодетной семьей, которая размышляет, где и как будет учиться ребёнок, после того, как он закончит школу», — прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Кроме того, очень важный вопрос, который сегодня решён со знаком «плюс», это увеличение расходов фонда обязательного медицинского страхования. По словам спикера донского парламента, расходы бюджета на медицину увеличиваются более чем на три миллиарда 300 миллионов. Куда пойдут эти средства?
Прежде всего, на увеличение выплат врачам, медицинским сёстрам и на увеличение расходов в сфере оказания онкологической помощи нашим согражданам.
А в преддверии главного праздника нашей страны, 9 Мая, донские парламентарии приняли решение установить в Ростовской области День ветерана боевых действий.
«Мы должны культивировать уважительное отношение, прежде всего, среди нашей молодежи, да и в целом в обществе, в отношении тех людей, которые защищают наше Отечество, кто отстаивает интересы Родины на фронтах сражений и в специальных операциях, которые проводят наши вооруженные силы», — подчеркнул Александр Ищенко.
День ветерана боевых действий в Ростовской области будет отмечаться 1 июля 2026 года. Поэтому в этом году все смогут сказать слова признательности и благодарности нашим воинам, которые живут в донском регионе, и которые на самых разных фронтах защищали интересы нашего Отечества.