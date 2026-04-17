В Ленобласти с 18 апреля стартует навигация для маломерных судов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о старте навигационного сезона для маломерных судов с 18 апреля 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить меры по безопасной эксплуатации судов на водоемах общего пользования.

Региональные власти напоминают судовладельцам о необходимости соблюдения обязательных требований безопасности. Перед выходом на воду следует проверить техническое состояние судна, исправность двигателя, отсутствие течи и наличие средств спасения. При себе необходимо иметь удостоверение на право управления судном.

Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше