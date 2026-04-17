Белорус отсудил у перевозчика 35 тысяч рублей за смерть матери в автобусе

Трагедия произошла 31 октября 2025 года на территории России. Водитель пассажирского автобуса NEOPLAN, принадлежащего гродненской фирме «А», двигался по оживленной трассе Москва-Минск. Мужчина превысил безопасную скорость и слишком поздно заметил ехавший впереди грузовик MAN TGX. В итоге автобус врезался в него. Удар был такой силы, что водитель автобуса и одна из пассажирок (мать истца) скончались на месте.