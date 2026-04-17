Белорус отсудил у перевозчика 35 тысяч рублей за смерть матери в автобусе. Подробности сообщили в Гродненском областном суде.
Трагедия произошла 31 октября 2025 года на территории России. Водитель пассажирского автобуса NEOPLAN, принадлежащего гродненской фирме «А», двигался по оживленной трассе Москва-Минск. Мужчина превысил безопасную скорость и слишком поздно заметил ехавший впереди грузовик MAN TGX. В итоге автобус врезался в него. Удар был такой силы, что водитель автобуса и одна из пассажирок (мать истца) скончались на месте.
Российские полицейские, проводившие проверку, признали виновным именно водителя автобуса — он нарушил правила, оказавшись слишком близко к фуре. Однако уголовное дело пришлось закрыть, потому что сам виновник аварии погиб.
Тогда сын погибшей женщины решил взыскать компенсацию морального вреда с владельца автобуса — компании «А», ведь по закону то организация отвечает за то, как ее сотрудники водят машины. Мужчина попросил 40 тысяч рублей.
Представители фирмы иск признали, но попытались снизить сумму. Они заявили, что 40 тысяч — это слишком много, и предложили заплатить в четыре раза меньше — 10 тысяч рублей.
Судья Ленинского района Гродно внимательно выслушал родственников, свидетелей и изучил все бумаги. И в итоге встал на сторону истца, но чуть уменьшив сумму компенсации. Компанию-перевозчика обязали выплатить 35 тысяч рублей и плюсом покрыть судебные издержки (почти 2000 рублей).
Предприятию сумма все равно показалась огромной, и они попробовали обжаловать решение в областном суде, снова прося снизить выплату до 10 тысяч. Но судебная коллегия Гродненского областного суда оставила решение в силе. Деньги придется отдать полностью: решение уже вступило в законную силу.
