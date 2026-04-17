В Перми ФСБ пресекло финансирование экстремистской деятельности

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю пресекли незаконное финансирование экстремистской деятельности, в котором обвиняется житель Перми, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что в период с августа 2021 года по январь 2022 мужчина переводил деньги на нужды организации, признанной в России экстремистской. Эта неправительственная некоммерческая структура занималась политической деятельностью и получала средства из-за рубежа.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 282.3 УК РФ. Сейчас сотрудники ФСБ продолжают следственные мероприятия, чтобы выявить другие эпизоды противоправной деятельности пермяка.