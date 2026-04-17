Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми ФСБ пресекло финансирование экстремистской деятельности

Местного жителя обвиняют в переводе денег в экстремистскую организацию.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю пресекли незаконное финансирование экстремистской деятельности, в котором обвиняется житель Перми, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что в период с августа 2021 года по январь 2022 мужчина переводил деньги на нужды организации, признанной в России экстремистской. Эта неправительственная некоммерческая структура занималась политической деятельностью и получала средства из-за рубежа.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 282.3 УК РФ. Сейчас сотрудники ФСБ продолжают следственные мероприятия, чтобы выявить другие эпизоды противоправной деятельности пермяка.