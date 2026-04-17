«Фабрика звёзд». В Перми открылся балетный конкурс «Арабеск-2026»

«Участники у нас из 14 стран мира. В том числе из Франции, США, Киргизии, Казахстана, Японии, Турции. Впервые прилетела девочка из Австралии — Алиша Джунг Васана. То есть присоединяются не только новые страны, но и новые континенты. Она училась в Киеве, потом стажировалась в Пермском хореографическом училище, после этого в Нью-Йорке. Российские участники представляют 26 городов. Солистам, как обычно, надо станцевать пять классических вариаций и один современный номер, а выступающим в дуэте — два сложнейших па-де-де и современный номер», — поделилась с журналистами перед открытием конкурса директор «Арабеска» Елена Завершинская.