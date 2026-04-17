«Фабрика звёзд». В Перми открылся балетный конкурс «Арабеск-2026»

Апрель, «макушка» весны — значит, Пермский театр оперы и балета опять становится площадкой, где молодые танцовщики всего мира выясняют, кто из них техничнее, харизматичнее, ярче. Подробнее о старте XIX Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой — в материале сайта perm.aif.ru.
Плюс Австралия.
Этот конкурс называют и жемчужиной в культурной летописи Перми, и гордостью не только пермяков, но и всей России, и праздником танца международного масштаба. А вот председатель жюри прессы «Арабеска», театральный критик и драматург Сергей Коробков назвал его просто и точно: фабрика звёзд.
«Не очень хорошее слово “фабрика”. Но если разложить буклеты “Арабеска” за все годы, то мы увидим, что это, конечно, фабрика звёзд», — сказал он в беседе с пресс-атташе театра Анной Литвиновой в день открытия конкурса.
И действительно, количество российских и мировых звёзд, которые зажглись именно на «Арабеске», огромно. Достаточно вспомнить Кимина Кима, Ивана Васильева, Викторию Терёшкину, Аманду Гомес и многих других.
В этом году на участие в конкурсе заявились 354 человека. Приехали, правда, не все. В итоге в основном конкурсе участвуют 100 человек (47 — в младшей группе, 53 — в старшей), и ещё 220 — в конкурсе современной хореографии.
«Участники у нас из 14 стран мира. В том числе из Франции, США, Киргизии, Казахстана, Японии, Турции. Впервые прилетела девочка из Австралии — Алиша Джунг Васана. То есть присоединяются не только новые страны, но и новые континенты. Она училась в Киеве, потом стажировалась в Пермском хореографическом училище, после этого в Нью-Йорке. Российские участники представляют 26 городов. Солистам, как обычно, надо станцевать пять классических вариаций и один современный номер, а выступающим в дуэте — два сложнейших па-де-де и современный номер», — поделилась с журналистами перед открытием конкурса директор «Арабеска» Елена Завершинская.
И ещё несколько интересных фактов. Традиционно сильная команда прибыла из Бразилии, из города Жоинвиль. Там работает Школа балета Большого театра, которую в своё время открыл художественный руководитель «Арабеска», народный артист СССР и РФ Владимир Васильев. В 2016 году воспитанница этой школы Таис Диодженес получила на «Арабеске» вторую премию, а сейчас она приехала уже как педагог двух учеников из той же школы.
В качестве педагога вернулся в Пермь десять лет спустя и Вагнер Карвальо, бывший партнёр Таис, в паре с которым они были удостоены приза Екатерины Максимовой и Владимира Васильева «Лучшему дуэту конкурса». Сегодня Вагнер — премьер труппы Казанского балета, заслуженный артист Татарстана. И его ученик Артур Либертини, артист балета из Казани, тоже выступает на «Арабеске-2026».
Неоклассика и народный танец.
Кроме впечатляющей географии ещё одной особенностью нынешнего конкурса является то, что он проходит в год 100-летия Пермского балета. Поэтому в первом отделении концерта на вечере открытия показали балет в постановке руководителя балетной труппы Пермского театра оперы и балета Алексея Мирошниченко — «Вариации на тему рококо» на музыку Чайковского.
Это едва ли не единственное произведение Петра Ильича, к которому хореографы раньше не прикасались. Мирошниченко поставил «Вариации» в 2011 году для отчётного концерта ПГХУ, после чего они были включены в афишу театра. В 2020-м состоялось их возобновление. Изящную эстетскую миниатюру, в которой нет сюжета, но есть стиль и виртуозность, очень любят пермские балетоманы. А судя по приёму на концерте (первое па-де-де в «Вариациях» исполняли ведущие солисты труппы Полина Ланцева и Кирилл Макурин), оценила и не пермская публика.
Но настоящий шквал эмоций испытали зрители, когда во втором отделении вышли артисты Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай» из Барнаула. Спектакль «Блуждающие звёзды» по мотивам одноимённой повести Шолом-Алейхема в их исполнении сложно назвать балетом. Скорее, это синтетический спектакль, где танцевальная и хоровая группы участвуют на равных. Где есть и живопись, и драматический театр, и даже кукольный.
Поставил его Владимир Васильев, давно мечтавший перенести любимую повесть классика еврейской литературы на балетную сцену. Причём помимо режиссёрской работы он выступил здесь и в качестве хореографа-постановщика (вместе с Дмитрием Залесским из Белоруссии), а также автора либретто и мультимедийного оформления.
«Мы счастливые люди, потому что судьба свела нас с великим Мастером Владимиром Васильевым, — рассказывает директор и художественный руководитель ансамбля “Алтай” Елена Березикова. — Познакомились мы в 2009 году на конкурсе в Берлине и летели с ним обратно до Москвы. В самолёте разговорились. Узнали, что Владимир Викторович ни разу не был на Алтае, чем и заманили его к себе. С той поры дружим. Наверное, мы совпали по каким-то направлениям и видениям в искусстве».
Приехав тогда к новым знакомым в гости и посмотрев ребят, Васильев сразу пообещал поставить на них что-то из народной хореографии. «Мне всегда этого очень хотелось», — сказал он. Их первой совместной работой стал спектакль «Жил человек» по творчеству Василия Шукшина, созданный в рамках проекта «Творческая мастерская Владимира Васильева». А в 2018-м появились и «Блуждающие звёзды».
Любовь длиною в 30 лет.
Возможно, осуществиться мечте Васильева именно на Алтае помогло то, что евреи в этом регионе, по словам Елены Березиковой, вторая по численности нация. У многих ребят из ансамбля еврейские корни. Им близка эта культура, понятны народные мелодии (музыкальный редактор и автор музыкальных композиций «Блуждающих звёзд» — Пётр Каменных) с игривыми, шаловливыми моментами.
В основе спектакля — история любви дочери бедняка Рейзл и сына богача Лейбла. Оба они увлечены искусством: она — пением, он — рисованием. Когда в их богом забытый городок приезжает странствующий театр, влюблённые решают уехать вместе с ним. Но отец Лейбла не отпускает сына, а Рейзл уезжает. Через 30 лет судьба устраивает встречу еврейским Ромео и Джульетте. Он стал известным художником, она — знаменитой певицей. И в личной жизни у каждого тоже произошли перемены. Но «блуждающие звёзды» по-прежнему любят друг друга.
Национальный колорит этой постановки сочетается с потрясающей выразительностью хореографии, искромётным юмором, необыкновенной зрелищностью. Оказывается. Шолом-Алейхема можно танцевать. Да не просто можно, а так, что зрители в зале и смеялись, и плакали, и аплодировали не жалея ладоней. Ну, а когда в финале, на представлении участников, на сцену Пермского оперного вышел сам Владимир Васильев (18 апреля, на минуточку, ему исполняется 86 лет!) и под зажигательную «Хава нагилу» пустился в пляс вместе с героями спектакля, казалось, что овациям не будет конца.
Люди приплясывали, встав с кресел, подпевали, безостановочно щёлкали телефонами, стараясь запечатлеть незабываемые мгновения вечера. И это было только начало «Арабеска-2026».