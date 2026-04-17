Ямочный ремонт выполнят на центральных дорогах Нижнего Новгорода к маю

Работы по ямочному ремонту на центральных дорогах Нижнего Новгорода планируют завершить к маю. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.
Вопрос дорожного ремонта обсуждался на заседании транспортной комиссии 17 апреля. Общий ремонтный план включает 170 тысяч кв.м. дорожного полотна на сумму порядка 320 млн рублей.
До конца мая дорожники завершат работы на участке от площади Киселева до виадука на аэропорт по проспекту Молодежный и на дороге к Храму во имя святой равноапостольной Нины в поселке Левинка.
Еще один дорожный объект будет сдан в августе. Речь идет об участке от площади Горького до Алексеевской в районе улицы Звездинки. Еще четыре объекта сдадут в сентябре: участки Московского шоссе, улицы Карла Маркса до школы № 176, улицы Новикова-Прибоя, улицы Удмуртской.
К ремонту еще двух дорог со сроком реализации до конца октября подрядчики приступят в июне. Ремонт проведут на участке Казанского шоссе и на улице Рябцева. В декабре планируют завершить капремонт путепровода у Мызинского моста, готовность составляет 75%.
Напомним, ремонт трамвайных путей на перекрестке Ванеева и Сусловой начнется 25 апреля.