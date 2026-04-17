Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восстановление здания музкомедии в Ростове оценили в 1 млрд рублей

Таким мнением поделился член Союза архитекторов России Александр Ломтев.

Стоимость восстановления здания музкомедии в донской столице может обойтись примерно в 1 млрд рублей. Таким мнением в ходе бизнес-конференции для экспертов в области градостроительства и урбанистики поделился член Союза архитекторов России Александр Ломтев.

Восстановление объекта обойдётся в десятки миллионов рублей только на этапе проектирования, а полная реставрация потребует около миллиарда, сообщил эксперт.

Напомним, что здание, о котором идёт речь расположено на Серафимовича, 88. Помещение заброшено уже несколько лет. В 2024 году обратная сторона дома начала осыпаться. От частичного обрушения не помог сооружённый защитный проход — камни пробили его крышу. К счастью, никто не пострадал.

Здание построили в 1899 году, изначально в нём находился клуб приказчиков. После революции, в нём находился музыкальный театр, пока его не перевели в новое помещение на Большой Садовой.

Добавим, что дискуссия о дальнейшей судьбе здания состоялась в рамках форума для бизнесменов и застройщиков, организованного медиа «Эксперт Юг», сегодня, 17 апреля.