Зажечь звезду: как господдержка помогает региональным модным брендам

Мода — один из способов сохранения традиций. Возможно, звучит парадоксально, но многие модельеры не только следуют современным трендам, но и сочетают их с элементами кроя и декора, характерными для конкретного региона. А чтобы успешно развиваться в своем деле, художники могут пользоваться мерами поддержки по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Дизайнеров одежды и аксессуаров приглашают бесплатно участвовать в показах, знакомят с крупными закупщиками и представителями розничных сетей. Продемонстрировать свои модели можно даже во время Московской недели моды — одного из ключевых событий в российской индустрии.
Рассказываем о трех региональных брендах, чьи показы прошли в этом году.
Европейская классика с дальневосточным колоритом.
Один из ярких региональных участников Московской недели моды — бренд одежды дизайнера Александра Варлакова из Владивостока. При поддержке центра «Мой бизнес» Приморского края впервые он представил свою коллекцию в столице в 2024 году. В этом сезоне показ в рамках Московской недели моды состоялся уже в третий раз.
«С каждым годом масштаб нашего бренда растет. Такое мероприятие, как Московская неделя моды, помогает расти, развиваться и выходить на более широкую публику. Самостоятельно делать показы за свой счет и своими силами было бы гораздо сложнее. Для нас это даже неподъемно, я бы сказал», — делится Александр.
Вдохновение Александр черпает из многих источников. Элегантностью его модели напоминают многим критикам переосмысленную классику 1950-х — работы Кристобаля Баленсиаги и Кристиана Диора. Одновременно женственность образов отсылает к «прекрасной эпохе» XIX — начала ХХ века, эстетика которой завораживала Александра в детстве.
С другой стороны, европейский крой дизайнер любит сочетать с азиатскими элементами вроде воротников кимоно, подчеркивая приморское происхождение бренда. Кроме того, необычные формы напоминают волны Японского моря и потоки ветра, а леопардовый принт позаимствован у дальневосточного хищника.
Расти бренду Alexander Varlakov помогают региональные гранты, в том числе от Министерства экономики Приморского края и Центра поддержки предпринимательства.
«Это дало большой скачок. Появилась вторая линия (премиальные коллекции прет-а-порте в дополнение к моделям от-кутюр. — Прим. ред.). Мы сделали размерный ряд, вышли в розницу и стали сотрудничать с магазинами, получив дополнительный источник дохода», — рассказывает Александр.
Гармония противоположностей.
Свердловскую область на Московской неделе моды представлял бренд эксклюзивных авторских аксессуаров и одежды Big Brooch. Его фирменный знак — броши в форме цветов, которые дизайнер Олеся Журавлева создает с 2007 года.
За почти два десятилетия Олеся добилась значимых успехов. Она стажировалась в домах моды Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева, сотрудничает с дизайнером и модным блогером Александром Роговым, сетями магазинов и многими известными брендами.
Свои проекты команда Big Brooch реализует не только в России, но и за рубежом. В этом бренду помогают специалисты центра «Мой бизнес» Свердловской области. Они консультируют представителей компании, а также организуют для них реверсные бизнес-миссии: приглашают потенциальных партнеров из-за рубежа в Россию для переговоров. Так с аксессуарами и одеждой от Олеси Журавлевой познакомились в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.
«Благодаря приезду байеров (специалистов по закупкам. — Прим. ред.) из соседних стран в Екатеринбург нам удалось с ними выстроить деловые отношения и подписать договоры о сотрудничестве. Тем самым мы расширили географию и обрели новых клиентов, что очень помогает в развитии бизнеса», — делится Олеся Журавлева.
Этой весной показ Big Brooch стал одним из событий, открывающих Московскую неделю моды. Он прошел в первый день, соседствуя в программе с дефиле от таких гигантов российской индустрии, как Alena Akhmadullina и Masterpeace, а также испанского бренда Madame & Mister Sibarita.
Команда Big Brooch привезла в столицу коллекцию «ЭХЭ», что переводится с бурятского как «начало», «источник». Хотя сейчас Олеся Журавлевa творит в Екатеринбурге, родом она из Улан-Удэ. Новая линейка одежды отражает это: в силуэтах и декоре гармонично соединились элементы, характерные для Бурятии и Урала. Вдохновением для дизайнера стала буддийская философия баланса противоположностей. Традиционное переплетается с современным, восточное — с западным, жесткое и статичное — с подвижным. Также неотъемлемой частью коллекции стали образы золотых рыб, раковин моллюсков и узор бесконечного узла, несущие сакральное значение.
Все краски Байкала.
Еще один участник прошедшей Московской недели моды — бренд стеклянных украшений из Иркутской области Bright Me. Недавно он отпраздновал 10-летие. Начало новой страницы в истории компании команда отметила сменой названия. До нынешней зимы бижутерия от Надежды Федосеевой и ее коллег была известна как Baikal Murano.
Одно остается неизменным: на создание стильных колец, серег, колье, браслетов мастериц по-прежнему вдохновляет природа родного края, в частности Байкал.
«Bright Me — это не просто новое название, а символ яркости, смелости и амбициозности. Мы стремимся дарить нашим клиентам не только украшения, но и яркие эмоции, — подчеркивает Надежда Федосеева. — В нашем ассортименте украшения, которые легко вписываются как в повседневный гардероб, так и в вечерние образы. Мы создали коллекции, которые позволят экспериментировать со стилем и выражать себя без ограничений».
Развиваться Bright Me помогает центр «Мой бизнес» Иркутской области. Команда бренда несколько раз консультировалась со специалистами по разным вопросам. Также центр бесплатно публиковал рекламу украшений, а еще организовал участие мастериц в выставке «Арт Красноярск».
На маркете в рамках Московской недели моды стеклянные аксессуары Bright Me в этом году были представлены уже в шестой раз. А еще зрители впервые увидели их на подиуме: украшения дополнили образы во время показа Big Brooch.
«Для нас большая честь представить наши работы в рамках коллекции “ЭХЭ”. Специально для этого показа мы создали браслеты и фату, которые стали финальным акцентом в образе модели, — рассказывает Надежда Федосеева. — Этот выход на подиум — результат творческого диалога и взаимного уважения двух брендов. Мы бесконечно рады быть причастными к миру высокой моды, где рождаются нестандартные решения и поддерживаются смелые идеи».
По словам основательницы бренда, Московская неделя моды для нее — это всегда «ступень вверх». Участники первыми знакомятся с новыми тенденциями в индустрии.
«Также это и знакомства, новые клиенты и опыт. Очень хочется сделать собственный показ, — мечтает Надежда Федосеева. — Надеюсь, когда-то брендам аксессуаров дадут такую возможность».
Помощь для бизнеса.
Согласно прогнозам Минэкономразвития России, благодаря господдержке вклад креативных индустрий в ВВП России к 2036 году вырастет до 7,7%. Сейчас этот показатель составляет 4,2%.
«Креативная экономика становится все более значимой частью национального развития: в 2025 году ее валовая добавленная стоимость достигла 8,26 трлн рублей. Наибольший вклад в этот результат внесли разработка программного обеспечения, реклама и пиар, а также исполнительские искусства. Это направления, формирующие современную культурную и технологическую повестку», — отмечает советник замглавы Минэкономразвития России Ольга Терно.
Работу предпринимателей всей страны поддерживает национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Через цифровую платформу МСП.РФ представители бизнеса могут получить более 1 тыс. мер поддержки, включая 500 субсидий и грантов. 35 сервисов предоставляют онлайн.
Офлайн получить консультацию или оформить необходимые услуги можно в одном из центров «Мой бизнес». По всей стране открыты уже 400 отделений.
Улучшить конкурентоспособность и прибыльность, оптимизировать и усовершенствовать производственные процессы предприятиям помогают эксперты Федерального и региональных центров компетенций. Заказать бесплатную консультацию можно через портал производительность.рф.
Особый фокус государство делает на развитии технологического предпринимательства. Исследователи, разработчики получают приоритетную поддержку. Для основателей стартапов предусмотрены гранты. Компании, которые нуждаются в помощи при проведении цифровизации, приглашают воспользоваться экосистемой эффективность.рф.
Цель национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» — делать жизнь предпринимателей проще, а запуск полезных компаний — легче. Работа ведется в разных направлениях, например, в соответствии с целями и задачами нацпроекта проведена реформа по упрощению документооборота. Уже сейчас получить лицензию и разрешение на деятельность можно через «Госуслуги», не собирая кипы бумаг и не устраивая забег по ведомствам. Бюрократическая нагрузка снизилась заметно: количество документов для оформления лицензий уменьшилось в два раза, а для разрешений — в полтора.