В пятый раз не найден подрядчик для капремонта нижегородской школы № 93

Муниципальный заказчик «ГлавУКС» в очередной раз не смог определить исполнителя для проведения капитального ремонта школы № 93 в Московском районе. Об этом сообщила директор департамента строительства Татьяна Гераськина на заседании профильной комиссии Гордумы 17 апреля. Несмотря на то, что конкурс объявлялся неоднократно, на участие в нем не поступило ни одной заявки.
Проблема осложняется тем, что образовательный процесс в здании уже приостановлен: с конца марта учеников перевели в школы № 172, 69 и 66. Начальная стоимость контракта оценивается в 189 млн рублей, однако эксперты и депутаты высказывают сомнения в целесообразности таких вложений. В частности, прозвучало мнение, что затраты на ремонт старого здания составляют половину стоимости строительства новой школы.
На фоне ситуации со школой № 93 в мэрии отметили, что работа по другим объектам идет в штатном режиме. В настоящее время заключены контракты на комплексный ремонт школ № 26, 48 и 123 со сроком сдачи в 2026 году. Также планируется создание типовых проектов учебных заведений, что должно помочь оптимизировать бюджетные расходы и избежать проблем с поиском подрядчиков в будущем.
