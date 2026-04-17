В Воронеже начинается благоустройство набережной Артамонова. Эту территорию горожане выбрали по итогам голосования в прошлом году. Перед началом работ мэр Воронежа Сергей Петрин встретился с жителями Железнодорожного района, чтобы еще раз обсудить все нюансы будущего обновления территории.
— Встречались уже неоднократно, обсуждали пожелания, видение жителей по реализации этого проекта, — рассказал мэр в мессенджере МАХ. — Сейчас, как и договаривались, приступили к первому этапу благоустройства.
Фото мэрии Воронежа.
Напомним, все работы будут проводиться за счет средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», при поддержке губернатора Александра Гусева и партии «Единая Россия».
Подрядчик уже приступил к работам — начал разметку и обустройство будущих пешеходных и велодорожек. Проектом на набережной Артамонова предусмотрено создание дополнительных мест для парковки, а также зон отдыха горожан.
Сергей Петрин также рассказал, что в процессе общения с жителями получили ряд конкретных вопросов, касающихся комфорта и удобства будущего общественного пространства.
— Дал соответствующие поручения главе района Александру Бахтину, после майских праздников проведем еще одну встречу — обсудим выполнение задач, которые ставились, — добавил глава города.
О новом голосовании за выбор общественных пространств и том, какие территории будут предложены горожанам, глава города также расскажет отдельно.