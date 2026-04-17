За год дончане воспользовались услугами МФЦ миллионы раз. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области. Многофункциональные центры Дона ежегодно обрабатывают свыше пяти млн заявок. Итоги своей работы центры озвучили накануне. По информации правительства, в минувшем году удалось запустить комплексную поддержку участников СВО и их семей: по принципу «одного окна» помощь получили более 8,5 тыс. человек.
Уточняется, что уровень удовлетворённости услугами держится на отметке 97%. Ростовская область первой в России начала оформлять недвижимость, расположенную в новых регионах — этой услугой воспользовались 145 тыс. раз.
Федеральные эксперты в четвёртый раз подряд признали сеть МФЦ Ростовской области одной из лучших в стране.