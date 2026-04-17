За год дончане воспользовались услугами МФЦ миллионы раз. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области. Многофункциональные центры Дона ежегодно обрабатывают свыше пяти млн заявок. Итоги своей работы центры озвучили накануне. По информации правительства, в минувшем году удалось запустить комплексную поддержку участников СВО и их семей: по принципу «одного окна» помощь получили более 8,5 тыс. человек.