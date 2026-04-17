Посевная площадь в 2026 году в России составит 83 миллиона гектаров

«Весенняя посевная кампания в Российской Федерации набирает обороты. Посевная площадь в 2026 году по планам должна составить 83 млн га. В том числе под озимые в прошлом году было засеяно около 20 млн га. Итоги недавнего мониторинга подтвердили, что в нормальном состоянии находятся 97% посевов. Это превышает средние значения за пять лет. Площадь под яровыми культурами составит порядка 56 млн га. В том числе почти на 700 тыс. га увеличиваются посевы зерновых. Также на 300 тыс. га должны вырасти площади под масличными», — рассказал Дмитрий Патрушев.