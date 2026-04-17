Посевная площадь в 2026 году в России составит 83 миллиона гектаров

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область провел совещание по подготовке и проведению весенних полевых работ. Он отметил, что посевная площадь в 2026 году по планам должна составить 83 млн га, следует из сообщения на сайте правительства.
«Весенняя посевная кампания в Российской Федерации набирает обороты. Посевная площадь в 2026 году по планам должна составить 83 млн га. В том числе под озимые в прошлом году было засеяно около 20 млн га. Итоги недавнего мониторинга подтвердили, что в нормальном состоянии находятся 97% посевов. Это превышает средние значения за пять лет. Площадь под яровыми культурами составит порядка 56 млн га. В том числе почти на 700 тыс. га увеличиваются посевы зерновых. Также на 300 тыс. га должны вырасти площади под масличными», — рассказал Дмитрий Патрушев.
Вице-премьер подчеркнул, что регионам важно обеспечить исполнение утвержденной структуры посевных площадей. От этого во многом зависит баланс спроса и предложения на внутреннем рынке продовольствия. Кроме того, он сообщил, что на сегодня в поля вышли аграрии практически половины субъектов РФ. Яровой сев проведен на площади 2,7 млн га, подкормка затронула свыше 12 млн га озимых. Состояние этих культур Патрушев поручил держать на отдельном контроле.
Для обеспечения сезонных полевых работ топливом Минсельхоз и Минэнерго России согласовали рекомендуемые объемы горюче-смазочных материалов. Вице-премьер поручил особо контролировать доступность топлива для аграриев в этот период. Помимо этого отмечается, что благодаря механизму льготного лизинга сельхозтехники аграрии уже получили более 3 тыс. единиц техники и оборудования в этом году.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.