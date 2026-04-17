Дзюдоисты Оренбуржья взяли 6 наград международных соревнований в Петербурге

Спортсмены из Оренбургской области взяли шесть наград на Международных соревнованиях по дзюдо «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» среди юношей и девушек до 18 лет в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Соревнования прошли с 28 по 29 марта. В турнире приняли участие 1300 спортсменов из 63 регионов России, а также из Белоруссии, Таджикистана и Армении. Спортсмены Оренбургской области взяли по два золота, серебра и бронзы.
По итогам выступлений на первенствах России в Тюмени, Ханты-Мансийске и на Международных соревнованиях в Санкт-Петербурге сформирована сборная команда России для участия в Кубке Европы в Тбилиси.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.