Более 70% переселяемых нижегородцев получают квартиры в новостройках

Строительство пяти детских садов ведется в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» в Нижнем Новгороде с 2025 года. Об этом сообщила директор департамента строительства и капитального ремонта Татьяна Гераськина в ходе очередного заседания постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре Гордумы 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Это детсады на ул. Ванеева, 221, в ЖК «Зенит-2» и в д. Кузнечиха в Советском районе, в ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе и в д. Черемисское в Кстовском районе.
Завершаются проектно-изыскательские работы по школе в поселке Березовая Пойма и пристроям к школе № 118 и лицею № 82.
Заключен контракт на строительство корпуса школы № 103 в Нижегородском районе, разработан проект отдельно стоящего корпуса школы № 134 в Приокском районе.
Завершены работы по устройству перехода между основным и дополнительным корпусом школы № 168 имени И. И. Лабузы.
Выполнен капремонт помещений для Центра компетенций «Дворец рядом с домом» на ул. Касьянова, 5 и школы искусств и ремесел «Изограф» на ул. Ульянова, 11. Проведен ремонт в школах №№ 47, 73, 129 и 151 и детсадах №№ 97, 166 и 208.
В рамках реализации первого этапа программы «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного фонда, признанного таковым с 2017 года до 2022 года» переселено 1180 человек.
В 2025 году администрацией Нижнего Новгорода введены в эксплуатацию многоквартирные дома на ул. Садовая, 25 в Автозаводском районе и на ул. Зайцева, 26 в Сормовском районе, в которых 298 жилых помещений.
Также ведется строительство многоквартирного дома по ул. 40 лет Победы. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию запланировано в 2026 году.
«Важно, что более 70% переселяемых граждан получают квартиры в новостройках, а не во вторичном жилье», — отметил Михаил Иванов.