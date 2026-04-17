Более 70% переселяемых нижегородцев получают квартиры в новостройках

Строительство пяти детских садов ведется в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» в Нижнем Новгороде с 2025 года. Об этом сообщила директор департамента строительства и капитального ремонта Татьяна Гераськина в ходе очередного заседания постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре Гордумы 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.