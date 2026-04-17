Калининградцев предупредили о перерывах в телерадиовещании 20 апреля

Связано это с проведением плановых работ на передающем оборудовании.

В Калининграде на 20 апреля намечены плановые работы на передающем оборудовании и антенно-мачтовом сооружении. С 00:00 до 17:00 на городской радиотелевизионной передающей станции возможны перерывы телерадиовещания (пакеты РТРС-1 и РТРС-2, FM-радиостанции). Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Калининградский ОРТПЦ».

Во время отключения трансляции телезрителям и радиослушателям не нужно искать каналы и перенастраивать свои приемники. Напротив, это может сбить имеющиеся настройки.

Узнать подробнее о цифровом эфирном телевидении или о предстоящих профилактических работах можно по телефону круглосуточной федеральной горячей линии РТРС (звонок по России бесплатный): 8−800−220−20−02, а также на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции».