Калининградцев предупредили о перерывах в телерадиовещании 20 апреля

В Калининграде на 20 апреля намечены плановые работы на передающем оборудовании и антенно-мачтовом сооружении. С 00:00 до 17:00 на городской радиотелевизионной передающей станции возможны перерывы телерадиовещания (пакеты РТРС-1 и РТРС-2, FM-радиостанции). Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Калининградский ОРТПЦ».
Во время отключения трансляции телезрителям и радиослушателям не нужно искать каналы и перенастраивать свои приемники. Напротив, это может сбить имеющиеся настройки.
Узнать подробнее о цифровом эфирном телевидении или о предстоящих профилактических работах можно по телефону круглосуточной федеральной горячей линии РТРС (звонок по России бесплатный): 8−800−220−20−02, а также на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции».