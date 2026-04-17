Мировые судьи Прикамья повысили квалификацию на семинарах краевого суда

Мировые судьи Прикамья приняли участие очередных семинарских занятиях по повышению квалификации от Пермского краевого суда, рассказали в пресс-службе регионального органа.
Регулярные мероприятия помогают судьям первого звена совершенствовать навыки рассмотрения гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях. Участники обсудили актуальные вопросы и обменялись профессиональным опытом.
Фото: пресс-служба Пермского краевого суда.
Александр Коровин, мировой судья судебного участка № 1 Добрянского судебного района, работает в судебной системе около двух лет. Он отметил, что регулярно участвует в подобных обучающих мероприятиях и применяет полученные знания в работе.
На семинаре докладчики разобрали порядок рассмотрения дел о защите прав потребителей, разрешения споров по договорам ОСАГО и споров об оплате коммунальных услуг, а также типичные сложности в делах об административных правонарушениях в области дорожного движения. Участники семинара активно задавали вопросы по практическим ситуациям. В завершение лекторы пожелали судьям успехов в профессиональной деятельности.