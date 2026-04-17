Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мировые судьи Прикамья повысили квалификацию на семинарах краевого суда

Представители судебных участков прошли обучающие занятия в Пермском краевом суде.

Мировые судьи Прикамья приняли участие очередных семинарских занятиях по повышению квалификации от Пермского краевого суда, рассказали в пресс-службе регионального органа.

Регулярные мероприятия помогают судьям первого звена совершенствовать навыки рассмотрения гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях. Участники обсудили актуальные вопросы и обменялись профессиональным опытом.

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда.

Александр Коровин, мировой судья судебного участка № 1 Добрянского судебного района, работает в судебной системе около двух лет. Он отметил, что регулярно участвует в подобных обучающих мероприятиях и применяет полученные знания в работе.

На семинаре докладчики разобрали порядок рассмотрения дел о защите прав потребителей, разрешения споров по договорам ОСАГО и споров об оплате коммунальных услуг, а также типичные сложности в делах об административных правонарушениях в области дорожного движения. Участники семинара активно задавали вопросы по практическим ситуациям. В завершение лекторы пожелали судьям успехов в профессиональной деятельности.