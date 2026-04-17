В Воронеже возобновит работу 122-й пригородный маршрут

С 20 апреля возобновятся перевозки пассажиров по маршруту № 122 «Воронеж — Семилуки». Об этом 17 апреля сообщил «Транспортный блог».
Начиная с 6:00 автобусы будут курсировать с интервалом от 45 минут до часа. Напомним, что контракт с предыдущим перевозчиком был расторгнут по инициативе регионального министерства промышленности и транспорта.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже возобновился автобусный маршрут № 61.
