Школьницы из Калининграда и Гурьевска стали призёрами всероссийских олимпиад по русскому языку и праву

Калининградские школьницы стали призёрами заключительных этапов всероссийской олимпиады по русскому языку и праву. Финал по русскому языку прошёл в Саранске, объединив 478 учащихся из 80 регионов. Призёром признана ученица 10 класса школы № 58 Калининграда Ксения Герасименок (учитель — Елена Веселкова).
В первом туре финалисты решали лингвистические задачи, во втором проводили исследование происхождения слов и сопоставляли русский язык с другими. Задания нацелены на выявление школьников, способных к научно-исследовательской работе.
Заключительный этап олимпиады по праву прошёл на федеральной территории «Сириус» с участием более 400 ребят из 84 регионов. Призёром стала ученица 10 класса гимназии им. Героя РФ А. В. Катериничева в Гурьевске София Федорова (наставник — Александра Зайковская).
Первый (письменный) тур проверял знание законодательства, скорость мышления и логику. Особенность задач этого года — междисциплинарность: право связывали с математикой, литературой, географией и экологией. Во втором туре участники выступали публично с разбором юридической проблемы, третий прошёл в формате работы по трекам.
Дипломы призёров и победителей действуют четыре года и дают право поступления в ведущие вузы без экзаменов по профилю. Школьникам Калининградской области — участникам финала выплачивают 50 тысяч рублей, призёрам — 150 тысяч, победителям — 250 тысяч. Наставники призёров и победителей получают премию 100 тысяч рублей (по решению губернатора Алексея Беспрозванных).