Школьницы из Калининграда и Гурьевска стали призёрами всероссийских олимпиад по русскому языку и праву

Дипломы призёров и победителей действуют четыре года и дают право поступления в ведущие вузы без экзаменов по профилю. Школьникам Калининградской области — участникам финала выплачивают 50 тысяч рублей, призёрам — 150 тысяч, победителям — 250 тысяч. Наставники призёров и победителей получают премию 100 тысяч рублей (по решению губернатора Алексея Беспрозванных).