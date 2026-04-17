16-летняя школьница склоняла детей от 12 лет к наркотикам

Прокуратура Правдинского района Калининградской области утвердила обвинительное заключение в.

отношении 16-летней школьницы. Её обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотиков в отношении трёх несовершеннолетних) и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

По версии следствия, 24 декабря 2025 года обвиняемая, имея при себе незаконно приобретённый тетрагидроканнабинол, предложила употребить его трём знакомым в возрасте от 12 до 17 лет, а также сбыла им наркотик.

В результате один из подростков попал в больницу, а всех троих потерпевших поставили на учёт к врачу-наркологу. Уголовное дело направлено в Правдинский районный суд.