Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова рассказала, как в ближайшее время изменится набережная рядом с новым Философским мостом

Ремонт частично закончится к школьным выпускным.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде у Философского моста планируют создать полноценную прогулочную набережную. Об этом заявила глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 17 апреля.

Власти благоустраивают территорию в сторону Музея Мирового океана. Работы разбили на два этапа. Первый — от памятника Николаю Чудотворцу.

«Это территория у музея. Работы должны быть закончены к единому дню выпускников, чтобы сделать прогулочную набережную», — отметила Дятлова.

Второй этап затронет участок до нового моста. До конца апреля власти намерены объявить торги на проектирование. Работы планируют выполнить в 2027 году. Парковку на муниципальной земле уберут, останется только частная.

«Это будет набережная, которая должна заработать для калининградцев», — подчеркнула глава администрации.

Застройщик рассказал, почему появился забор у недавно открытого Философского моста.