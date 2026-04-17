Хороший старт: о чем мечтают победители Всероссийской олимпиады школьников

У каждого школьника есть любимый предмет: один разбирает математические формулы, другой увлечен иностранными языками, а третий пишет прекрасные сочинения. Отличный стимул развивать свои сильные стороны — подготовка и участие во Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ), которая проводится Минпросвещения России по национальному проекту «Молодёжь и дети». Дипломы победителей и призеров в течение четырех лет дают право поступить в престижные отечественные вузы без экзаменов по соответствующему профилю.
В этом году заключительный этап ВсОШ проходит с 14 марта по 3 мая в разных регионах страны. Уже известны имена победителей по нескольким дисциплинам. Рассказываем, как устроены соревнования и как дети готовятся к ним.
На пути к мечте.
Самое масштабное интеллектуальное состязание страны проводят по 24 предметам. Оно включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Чтобы попасть на следующий уровень, нужно набрать определенное количество баллов. В этом году в финал ВсОШ вышли 9 тыс. школьников.
В школьном этапе олимпиады по русскому языку и математике могут участвовать ученики 4−11-х классов, а по остальным предметам — с 5-го класса. Заключительный этап касается 9−11-х классов. При этом семиклассник может выполнять задания для ребят старшего возраста.
Отметим, что многие ребята подают заявки сразу на несколько предметов. К примеру, в прошлом году во ВсОШ в целом участвовали более 7,5 млн человек, а если посчитать общее число заявок на все дисциплины, оно превысило 22,5 млн. В итоге 674 школьника стали победителями олимпиады, а 3343 — призерами.
Поступив в вузы, они могут претендовать на стипендию по гранту Президента. В ряде субъектов РФ есть и местная система поощрений. Кроме того, лидеров ВсОш приглашают в сборные команды России для совместной подготовки и участия в международных олимпиадах.
«Ребята, которые показывают выдающиеся результаты, являются нашей гордостью. Победы школьников — это результат упорного труда. За каждым дипломом стоит огромная работа самого ученика, его педагогов и семьи. Для ребят открываются новые горизонты, поскольку у них появляется возможность представлять страну на международной арене. Уверен, что полученный опыт станет прочным фундаментом для новых свершений», — так министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал результаты ВсОШ-2025.
Окончательные итоги нынешней олимпиады подведут в мае, а пока последние этапы состязаний по отдельным предметам продолжаются.
Самое ценное — это знания.
Заключительные туры ВсОШ по биологии прошли с 4 по 10 апреля в Екатеринбурге. Знание теории и практические навыки продемонстрировали 489 школьников. 40 человек стали победителями, 185 — призерами.
Теоретический блок включал письменные задания по различным темам из области биологии. Практический этап проводился на специально созданных четырех станциях с научным оборудованием. Юные исследователи проводили эксперименты с растениями, демонстрировали свои знания в области зоологии, физиологии человека, биохимии и молекулярной биологии.
Среди 11-классников победителем стал Тимур Узбеков из лицея № 19 города Тольятти.
«Интерес к биологии проснулся у меня года в четыре, когда бабушка читала детскую энциклопедию. Самыми интересными разделами для меня тогда были космос и строение человеческого тела. Во втором классе я уже решил стать врачом, чтобы суметь помочь близким в случае болезни. Получается, что тогда я и решил связать жизнь с этой наукой», — признается победитель.
По словам Тимура, ему очень повезло с педагогами, которые помогали способному мальчику готовиться к олимпиадам. Мотивация была простой и эффективной: «Если хочешь поступить в престижный медицинский вуз, нужно много работать». С пятого класса он участвовал во ВсОШ по русскому языку и математике, а позднее сконцентрировался на биологии.
В девятом классе под руководством учителя Тимур написал научную работу по экологии и благодаря полученному опыту и знаниям победил в региональном этапе ВсОШ. Для подготовки к финалу участвовал в профильной программе Образовательного центра «Сириус».
«На каждом испытании я сильно волнуюсь. Стараюсь сосредоточиться и решать задания, не думая о результате, хотя это и не всегда получается. После окончания состязаний и до объявления результатов переживания всегда захлестывают», — признается школьник.
В этом году Тимур получил право представлять Россию на международной олимпиаде. Юноша считает это новым вызовом, с которым обязательно нужно справиться.
«Сейчас я близок к исполнению мечты: у меня есть возможность поступить в один из лучших медицинских вузов страны и стать врачом. Оглядываясь на пройденный путь, понимаю: самое ценное — это знания, которые останутся со мной навсегда, друзья, с которыми мы вместе готовились и переживали, учителя, которые верили в меня, и, конечно же, моя семья, которая постоянно была рядом, вдохновляла и помогала», — подчеркнул Тимур.
Приносить реальную пользу.
Финал ВсОШ по информатике проходил с 22 по 28 марта в Москве. В нем участвовали 1227 детей: 99 из них стали победителями, 463 — призерами.
Олимпиаду по информатике в этот раз впервые провели по четырем профилям: «Программирование», «Искусственный интеллект», «Информационная безопасность» и «Робототехника». Участники решали алгоритмические задачи, обучали языковые модели, выявляли уязвимости в приложениях, а также защищали перед экспертной комиссией собственные проекты в области кибербезопасности.
Среди 11-классников статус победителя получил Дамир Уляев из Башкирии. В этом году он оканчивает среднюю школу № 33 им. Н. И. Суханова в городе Стерлитамаке.
«С детства мне нравились точные науки, особенно физика и математика, а со временем интерес перерос в увлечение технологией и робототехникой. Больше всего нравится проектировать и собирать устройства, которые могут приносить реальную пользу и решать практические задачи», — рассказал Дамир.
Юноша участвует во ВсОШ с седьмого класса, причем не только по информатике, но и по физике, астрономии, технологии и основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Готовиться помогают педагоги из родной школы и городского центра развития талантов «Аврора».
В 2025 году Дамиру не хватило буквально 1,02 балла до призового места на соревнованиях по информатике. Но он не расстроился и решил, что в следующем году непременно победит. Так и случилось.
Готовясь к теоретическому туру, Дамир штудировал физику и особенно механику, поскольку уже на региональном этапе было видно, что большой упор в заданиях сделан именно на нее. Решал задачи прошлых лет, занимался по различным сборникам, чтобы глубже понять тему. К практическим заданиям готовился, составляя базовую программу для робота и оттачивая методы прохождения трассы.
«Залог успеха в робототехнике — это реальный опыт. Он помогает быстро находить ошибки, устранять неисправности и принимать правильные инженерные решения, — уверен победитель. — В будущем планирую поступать в МФТИ и связать свою жизнь с инженерными технологиями».
Подготовка по 17 часов в день.
Финальные соревнования ВсОШ по обществознанию прошли в Татарстане с 27 марта по 3 апреля. 401 школьник показал свои знания в экономике, политологии, социологии, философии, юриспруденции и другим разделам этого предмета. Победителями стали 32 человека, призерами — 148.
Участники прошли три тура: два — письменных, третий — устный. На первом задания для 9, 10 и 11-х классов различались, а на втором и третьем — были одинаковыми для всех возрастов.
Среди 10-классников победил Евгений Королев из школы № 15 подмосковного Егорьевска. Он рассказал, что рано начал участвовать в предметных олимпиадах. Занимался с педагогами, тренировался в образовательном центре «Взлет» и на онлайн-занятиях. С пятого класса начал ездить на муниципальные соревнования. Успех потребовал серьезных усилий: перед заключительным этапом ВсОш Евгений порой занимался по 17 часов в сутки!
«Олимпиады почти не оставляют времени на жизнь вне них. Однако я все равно находил время бывать в тренажерном зале, участвовал в скаутском движении. Еще люблю активный отдых на природе — походы, сплавы и кемпинги», — рассказал Евгений.
Также в 2026 году он смог победить в региональном этапе ВсОШ по истории и пройти в финал, подготовка к которому сейчас в самом разгаре. Заключительные испытания состоятся в Калининграде.
После школы молодой человек планирует поступать в НИУ ВШЭ на учебную программу «Девелопмент и городское планирование».
«Участие во ВсОШ дало мне очень многое. Это не только опыт и новые знания, но и большое количество знакомств, общения с ребятами со всей страны, которые разделяют мои интересы», — отметил Евгений.
Напомним, что Всероссийская олимпиада школьников проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Его задача — создать возможности для развития и самореализации подрастающего поколения. Для этого строят современные школы и студенческие кампусы, проводят олимпиады и творческие конкурсы, развивают международное молодежное сотрудничество.