19 апреля ростовчане смогут наблюдать уникальную комету

19−20 апреля комета PANSTARRS «ПанСтарс» (C/2025 R3) приблизится к Солнцу на минимальное расстояние — достигнет перигелия. По мере сближения комета наберёт яркость, и в пиковый момент её можно будет разглядеть с помощью бинокля. Об этом rosstov.aif.ru рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Дёмин.
«В настоящее время комета находится в созвездии Пегаса и имеет блеск около пятой звёздной величины. С учётом того, что комета находится на светлом предрассветном небе, такой яркости достаточно, чтобы её можно было увидеть в бинокль. Увидеть комету в наших широтах можно будет примерно до 25 апреля, после чего она скроется в лучах восходящего Солнца и уже в мае будет видна на вечернем небе Южного полушария», — пояснил астроном.