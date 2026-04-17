Школьница из Правдинска угощала детей наркотиками: один в больнице, трое на учёте

Прокурор Правдинского района Калининградской области утвердил обвинительное заключение в отношении 16-летней местной жительницы. Ей инкриминируют склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ) и незаконный сбыт наркотических средств (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).
По данным следствия, 24 декабря 2025 года девушка, имея при себе наркотическое средство тетрагидроканнабинол, предложила употребить его трём знакомым. Возраст потерпевших — 12, 14 и 17 лет. Кроме того, школьница сбыла им наркотик.
В результате один из несовершеннолетних был госпитализирован. Все трое пострадавших поставлены на учёт к врачу-наркологу. Уголовное дело направлено в Правдинский районный суд. Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.