Футболисты Нижней Павловки из Оренбуржья победили на Всероссийском турнире

Золото Всероссийского турнира по футзалу «Кожаный мяч — Школьная футбольная лига» взяли спортсмены из Нижней Павловки Оренбургской области. Мероприятие прошло при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Соревнования прошли на базе отдыха «Изумрудное» в Нижегородской области. За главные призы турнира с 31 марта по 5 апреля боролись 64 лучшие команды со всей страны. Оренбургскую область представили учащиеся Нижнепавловской школы и лицея № 1 поселка Первомайского. Команда из Нижней Павловки стала победителем среди мальчиков 2012—2013 годов рождения, обыграв в финале школу № 36 Владимирской области.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.