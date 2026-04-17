Нижегородцам назвали топ-20 лучших пляжей России

Россия славится разнообразием пляжей, подходящих для отдыха в любое время года — от Чёрного и Азовского морей до Тихого океана. «Российская газета» подготовила обзор лучших мест, учитывая чистоту, доступность, уровень инфраструктуры и отзывы отдыхающих. Такой подход позволяет предложить варианты для любого сценария отдыха — от бюджетного до премиального.
1. Имеретинский пляж (Адлер, Сочи).
Этот пляж считается одним из самых длинных и благоустроенных в России. Он привлекает чистой галькой, широкой набережной и развитой инфраструктурой. Для удобства отдыхающих проложены деревянные дорожки, а возле отелей установлены шезлонги, качели и беседки с навесами. Для детей предусмотрены игровые площадки. Пляж отличается чистотой, но из-за крупной гальки может быть некомфортно заходить в воду.
2. Пляж «Ривьера» (Сочи).
Центральный пляж Сочи известен своим удобным доступом, высоким уровнем сервиса и развитой инфраструктурой. Здесь есть все необходимое: навесы, дорожки, кабинки для переодевания и шезлонги. Рядом с пляжем расположен одноименный парк, что добавляет ему привлекательности. Пляж регулярно реставрируется, поэтому пространство оформлено в едином стиле. Для отдыхающих предусмотрены кафе, бары, спортивные площадки и различные развлечения.
3. Джемете (Анапа).
Этот песчаный пляж идеально подходит для семейного отдыха с детьми. Мягкий песок и пологий вход в море делают его удобным для купания. Вода в Джемете быстро прогревается, что позволяет наслаждаться пляжем уже в начале лета. Многие пляжи отелей и пансионатов доступны бесплатно, однако ночная жизнь здесь практически отсутствует.
4. Золотые пески (Феодосия, Крым).
Этот универсальный пляж привлекает своей длиной и чистотой. Он славится мягким песком и пологим заходом в море, что делает его идеальным для семейного отдыха. На пляже есть все необходимое: шезлонги, кабинки для переодевания, душевые и кафе. Для детей предусмотрена анимация, что добавляет пляжу привлекательности.
5. Коса Беляус (Крым).
Этот дикий пляж, расположенный на одноименной косе, часто называют «русскими Мальдивами» за белоснежный песок и кристально чистую воду. Здесь можно насладиться уединением и красотой природы. Однако стоит учитывать отсутствие инфраструктуры и необходимость преодолевать долгий путь к пляжу.
6. Массандровский пляж (Ялта).
Один из самых известных и благоустроенных пляжей Крыма. Он привлекает развитой инфраструктурой, комфортными условиями и живописными видами. Волнорезы делят пляж на несколько зон, каждая из которых имеет свое оформление. Благодаря каменистому дну вода в море всегда чистая, а глубина начинается почти сразу. На набережной расположены кафе и рестораны, создающие особую атмосферу.
7. Яшмовый пляж (мыс Фиолент, Севастополь).
Этот живописный галечный пляж известен своими «открыточными» видами и прозрачной водой. Он получил свое название благодаря яшме, присутствующей в гальке. Мелкая галька делает пляж комфортным для ходьбы, но доступ к нему осложняется лестницей с более чем 800 ступенями.
8. Пляж «Майами» (Оленевка, Крым).
Название этого пляжа говорит само за себя: белый песок и бирюзовая вода создают атмосферу, напоминающую Майами. Он расположен на мысе Тарханкут, что обеспечивает потрясающую природу. Однако стоит учитывать, что море здесь мелкое, а в воде могут встречаться медузы. Инфраструктура развита слабо, но это компенсируется красотой окружающей природы.
9. Лазурный берег (Евпатория).
Этот оборудованный песчаный пляж считается одним из лучших в Крыму. Он привлекает чистотой, удобным спуском к морю и развитой инфраструктурой. Здесь установлены шезлонги, зонтики, душевые и раздевалки. Для комфортного отдыха предусмотрены кафе, беседки с мангалами и фонтанчики с питьевой водой.
10. Голубицкая (Азовское море).
Этот курортный поселок предлагает теплый и мелкий пляж, идеально подходящий для семейного отдыха. Здесь есть вся необходимая инфраструктура: кабинки для переодевания, душевые и кафе с открытыми террасами. Многие предпочитают отдыхать на своих полотенцах, но шезлонги и зонтики также доступны. В высокий сезон пляжи становятся многолюдными, что добавляет им особого колорита.
11. Ейск (Азовское море).
Ейск — популярный курорт на Азовском море, привлекающий туристов с мая по сентябрь. Песчано-ракушечные пляжи города идеально подходят для семейного отдыха благодаря спокойному морю, доступным ценам и удобной транспортной доступности. Однако стоит учесть, что вода здесь может быть мутной из-за илистого дна.
На пляжах есть надувные горки, аттракционы и кафе, но душевые и кабинки для переодевания встречаются редко. Благодаря мелкому морю, этот курорт особенно подходит для семей с детьми, которые могут безопасно плескаться у берега.
12. Янтарный пляж (Калининградская область).
Янтарный пляж, расположенный в одноименном поселке, стал первым в России, получившим международный сертификат «Голубой флаг» за чистоту, белый песок и высокий уровень сервиса. Это один из самых комфортных и чистых пляжей страны.
Прибрежная полоса шириной около 300 метров оборудована всем необходимым: лежаками, зонтами, кабинками для переодевания, кафе и спортивными площадками. Здесь можно прокатиться на гидроцикле, банане или водных лыжах. Однако из-за прохладного климата на Балтике купальный сезон здесь короткий — с середины июля до середины августа.
13. Пляж в Пионерском (Балтийское море).
Пляж в Пионерском — современный курорт с чистым песком и развитой инфраструктурой. Он достаточно длинный и широкий, а сосновый бор и длинный променад создают идеальные условия для прогулок.
Хотя инфраструктура здесь еще не так развита, как на более популярных курортах, даже в пик сезона здесь не бывает толп. Это делает пляж привлекательным для тех, кто ищет спокойного отдыха.
14. Шамора (Владивосток).
Шамора, также известная как бухта Лазурная, — один из самых популярных пляжей Дальнего Востока. Широкая бухта, пологий песчаный заход и живописные виды делают это место идеальным для отдыха. Вдоль побережья расположены кафе и множество водных развлечений, что привлекает сюда множество туристов. Летом здесь всегда многолюдно.
15. Бухта Триозерье (Приморье).
Бухта Триозерье — белоснежный песчаный пляж с прозрачной бирюзовой водой. Это одно из самых красивых мест в России, которое местные жители называют «Приморским Таиландом».
Здесь можно найти как базы отдыха, так и палаточные лагеря. Прозрачная вода и белый песок привлекают туристов, а эндемичные растения и хвойные леса создают неповторимую атмосферу.
16. Стеклянная бухта (Владивосток).
Стеклянная бухта, расположенная на побережье Уссурийского залива, — уникальное место с разноцветной галькой. Этот пляж появился благодаря деятельности человека и моря: много лет здесь была свалка, на которую свозили бытовые отходы и продукцию фарфорового завода. За годы море отшлифовало эти материалы, превратив их в разноцветную гальку.
Однако стоит помнить, что многие туристы увозят эти камушки на память, поэтому местная достопримечательность может исчезнуть.
17. Сарайский пляж (Байкал, Ольхон).
Сарайский пляж — одно из самых популярных мест на острове Ольхон. Длинная песчаная полоса с кристально чистой водой привлекает туристов со всей страны. Пляж защищен от сильных ветров, а благодаря теплой воде здесь бывает много отдыхающих летом.
Рядом с пляжем растут эндемичные растения, а сосновые леса создают неповторимую атмосферу. Береговая линия протянулась на 3 километра, что позволяет найти уединенное место.
18. Озеро Тургояк (Челябинская область).
Озеро Тургояк — одно из самых чистых озер в России с прозрачной водой. Пляжи здесь похожи на морские благодаря развитой инфраструктуре. Большинство пляжей принадлежат отелям и турбазам, но есть и дикие, куда можно попасть бесплатно.
Для гостей озера доступны различные развлечения: катание на яхте, сапбординг, рыбалка и «тихая охота» за грибами. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться природой и активным отдыхом.
19. Суджукская коса (Новороссийск).
Суджукская коса, расположенная на юго-западе Цемесской бухты, привлекает туристов уютным пляжем с чистой водой и меньшим количеством отдыхающих по сравнению с Сочи.
Вход в море здесь неоднородный: есть как пологие участки, так и места с быстрым набором глубины. На пляже есть стандартные развлечения, но благодаря спокойствию и отсутствию толп здесь можно насладиться купанием в комфортных условиях.
20. Пляж «Сосновка» (Геленджик).
Пляж «Сосновка» — дикий пляж с голубой водой и скалистыми берегами. Это место идеально для тех, кто ценит уединение и природу. Береговая линия здесь узкая, но заход в море пологий и удобный.
Инфраструктура на пляже отсутствует, однако виды, открывающиеся с его территории, делают это место привлекательным для туристов. Каждый год сюда приезжает все больше людей, желающих насладиться красотой природы и спокойствием.
Как выбрать пляж в России под свой сценарий отдыха.
Выбор пляжа зависит от целей поездки. Важно учитывать тип покрытия, глубину моря, инфраструктуру и сезонность.
Для семейного отдыха подойдут Ейск, Евпатория и Голубицкая благодаря песчаным пляжам, пологим входам в море и безопасности.
Для бюджетного отдыха выбирайте курорты Азовского моря или менее популярные места в Крыму.
Для уединенного отдыха выбирайте Косу Беляус или бухту Триозерье, где минимум людей и максимум природы.
Для комфортного отдыха подойдут Сочи и Адлер с развитой инфраструктурой и множеством развлечений.