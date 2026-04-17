Блогер из Подмосковья рассказала, как россияне помогли ей закрыть ипотеку

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Блогер Кристина из Подмосковья рассказала, что россияне откликнулись на ее просьбу скинуться по 100 рублей и помогли закрыть ипотеку, неравнодушные люди собрали более 1,6 миллионов рублей менее чем за сутки.
Ранее Кристина опубликовала видео, в котором рассказала о ситуации в своей семье и поделилась идеей о том, что если 16 тысяч человек скинутся ей по 100 рублей, то она сможет погасить ипотеку. Россияне решили поддержать девушку и менее чем за сутки собрали нужную сумму.
«Перевели 1 миллион 617 тысяч. И вот я нажимаю — погасить (ипотеку — ред.)», — рассказала Кристина в своем блоге.
В своем канале девушка рассказала историю о том, что она не работает и является матерью двоих маленьких детей, на заботу о которых уходит все время. Её мужа сократили на работе, и супругам пришлось продать машину. После того как глава семьи нашел новую работу, половина дохода стало уходить на ипотеку. За помощью и поддержкой Кристина обратилась к россиянам, отметив, что не настаивает на переводах.