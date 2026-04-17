Половина месячной нормы осадков выпадет в Нижнем Новгороде за выходные

Нижний Новгород готовится к резкому ухудшению погодных условий. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с субботы в областном центре ожидаются затяжные дожди, к которым позже может добавиться снег. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни выпадет более 20 мм осадков, что составляет почти 50% от всей месячной нормы апреля.