Половина месячной нормы осадков выпадет в Нижнем Новгороде за выходные

Городские службы переходят на усиленный режим работы из-за грядущих ливней и мокрого снега, которые накроют регион в ближайшие дни.

Нижний Новгород готовится к резкому ухудшению погодных условий. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с субботы в областном центре ожидаются затяжные дожди, к которым позже может добавиться снег. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни выпадет более 20 мм осадков, что составляет почти 50% от всей месячной нормы апреля.

Мэр Юрий Шалабаев поручил профильным ведомствам организовать дежурство в местах традиционных подтоплений и усилить контроль за состоянием городских склонов для предотвращения оползней. Бригады дорожных служб уже переведены в режим работы «нон-стоп» для оперативной откачки воды и прочистки ливневой канализации.

Жителям города рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах и учитывать погодные риски при планировании поездок. Особое внимание уделяется пропускной способности дождеприемных колодцев в низинных частях города, где при интенсивных осадках традиционно скапливается большой объем воды.

Ранее сообщалось, что похолодание и дождь со снегом ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные.