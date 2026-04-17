Парковку у спорткомплекса «Юность» в Калининграде обещают открыть в мае

По его словам, основные работы на площади перед спортивным сооружением почти завершены. Подрядчик занимается благоустройством территории с другой стороны здания. «Парковку саму мы откроем к сезону, в мае. А все работы по конракту завершим к сентябрю примерно», — заявил Федосеев. Благоустройство территории и парковки на улице Баграмяна начали весной 2024-го. Контракт заключили с ИП Белик Наталья Викторовна. За работы заплатят 217 миллионов рублей. Завершить объект планировали в конце года. Позднее сроки несколько раз переносили из-за корректировки проекта и актуализации данных о коммуникациях.