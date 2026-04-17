Миллиардер Гаутам Адани вновь стал богатейшим человеком Азии

Основатель и председатель индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани вернул себе титул богатейшего человека Азии, обойдя главу Reliance Industries Мукеша Амбани. Согласно последним данным Bloomberg Billionaires Index, обновленным в пятницу, состояние Адани выросло до $92,6 млрд, что позволило ему занять 19-е место в мировом рейтинге и первое в регионе. Капитал Амбани оценивается в $90,8 млрд, что соответствует 20-й строчке.
Ключевым фактором успеха стал рост акций Adani Group. С начала года состояние Адани увеличилось на $8,1 млрд на фоне подъема котировок компаний группы, занимающихся энергетикой, аэропортами и портовой логистикой. В то же время капитал Амбани за тот же период сократился на $16,9 млрд. Тройку богатейших людей Азии замыкает основатель ByteDance Чжан Имин с состоянием $68,7 млрд.
В мировом рейтинге с большим отрывом лидирует гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние оценивается в $656 млрд. Второе место занимает сооснователь Google Ларри Пейдж ($286 млрд), третье — основатель Amazon Джефф Безос ($269 млрд). Самое сильное падение среди богатейших людей планеты зафиксировано у главы LVMH Бернара Арно — его капитал сократился на $44 млрд.
Forbes ранее представил глобальный рейтинг миллиардеров. В 2026 году в список вошли 155 российских бизнесменов. Общее число миллиардеров в мире достигло 3,42 тыс. человек, а их совокупное состояние — $20,1 трлн. 14 новых имен пополнили российскую квоту рейтинга. Крупнейшим «новичком» стал владелец фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния с состоянием $2,1 млрд.
