Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллиардер Гаутам Адани вновь стал богатейшим человеком Азии

Основатель конгломерата Adani Group Гаутам Адани вновь стал самым богатым человеком Азии. Вернуться на первое место бизнесмену помог рост котировок его энергетической компании.

Источник: РБК

Основатель и председатель индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани вернул себе титул богатейшего человека Азии, обойдя главу Reliance Industries Мукеша Амбани. Согласно последним данным Bloomberg Billionaires Index, обновленным в пятницу, состояние Адани выросло до $92,6 млрд, что позволило ему занять 19-е место в мировом рейтинге и первое в регионе. Капитал Амбани оценивается в $90,8 млрд, что соответствует 20-й строчке.

Ключевым фактором успеха стал рост акций Adani Group. С начала года состояние Адани увеличилось на $8,1 млрд на фоне подъема котировок компаний группы, занимающихся энергетикой, аэропортами и портовой логистикой. В то же время капитал Амбани за тот же период сократился на $16,9 млрд. Тройку богатейших людей Азии замыкает основатель ByteDance Чжан Имин с состоянием $68,7 млрд.

В мировом рейтинге с большим отрывом лидирует гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние оценивается в $656 млрд. Второе место занимает сооснователь Google Ларри Пейдж ($286 млрд), третье — основатель Amazon Джефф Безос ($269 млрд). Самое сильное падение среди богатейших людей планеты зафиксировано у главы LVMH Бернара Арно — его капитал сократился на $44 млрд.

Forbes ранее представил глобальный рейтинг миллиардеров. В 2026 году в список вошли 155 российских бизнесменов. Общее число миллиардеров в мире достигло 3,42 тыс. человек, а их совокупное состояние — $20,1 трлн. 14 новых имен пополнили российскую квоту рейтинга. Крупнейшим «новичком» стал владелец фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния с состоянием $2,1 млрд.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше