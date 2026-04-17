Депутаты Ростовской области попросили ввести лимит на домашних животных

На Дону предложили ввести федеральный норматив по количеству питомцев в квартирах.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области направили в правительство страны предложение установить на федеральном уровне нормативы по содержанию животных в квартирах. Об этом говорится на сайте донского парламента.

Ранее к депутатам поступили обращения от жителей Дона по поводу соседей, содержащих по 15−20 кошек или собак. Люди жаловались на запахи, шум и антисанитарию.

В рамках федерального законодательства предельное число животных в местах их содержания должно определяться ветеринарными и санитарно-эпидемиологическими нормами. При этом ни один из этих документов еще не был принят.

На уровне региона нет возможности установить правила содержания питомцев в квартирах, поэтому донские парламентарии решили попросить об изменениях на федеральном уровне. В частности, предлагается определить верхний порог по количеств питомцев в зависимости от площади жилья.

