Парковку у ДС «Юность» в Калининграде обещают открыть в мае

Все работы по конракту завершат в течение лета.

К концу мая в Калининграде откроют парковку у Дворца спорта «Юность». Об этом журналистам рассказал глава комитета городского хозяйства Максим Федосеев.

По его словам, основные работы на площади перед спортивным сооружением почти завершены. Подрядчик занимается благоустройством территории с другой стороны здания. «Парковку саму мы откроем к сезону, в мае. А все работы по конракту завершим к сентябрю примерно», — заявил Федосеев. Благоустройство территории и парковки на улице Баграмяна начали весной 2024-го. Контракт заключили с ИП Белик Наталья Викторовна. За работы заплатят 217 миллионов рублей. Завершить объект планировали в конце года. Позднее сроки несколько раз переносили из-за корректировки проекта и актуализации данных о коммуникациях.

Площадь участка у ДС «Юность» превышает два гектара. Перед спорткомплексом появится детская игровая площадка, несколько зелёных зон, лавочки для отдыха и парковка. Со стороны улицы Гюго сделают большую стоянку на 110 автомобилей и пять автобусов. Ещё одна парковка на 26 машин появится за зданием бассейна. За манежем также обустраивают спортивные площадки. Рядом с комплексом проложат велосипедную дорожку с покрытием из резиновой крошки.