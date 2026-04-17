В Мурманской области стартовал ремонт дороги Кандалакша — Полярные Зори

Ремонт дороги Кандалакша — Полярные Зори с 3-го по 12-й километр стартовал в Мурманской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Ремонт идет по одной половине дороги, по второй движение сохраняется. Специалисты уже установили временные знаки и информационные щиты.
Ремонтники уложат новое покрытие, приведут в порядок обочины и нанесут разметку с микростеклошариками для видимости в темное время суток и в условиях плохой видимости.
Самым сложным участком станет отрезок на 8‑м километре. Там рабочие заменят водопропускную трубу, которую укрепят сетчатыми коробами с камнями. Это защитит конструкцию от размыва водой, эрозии и предотвратит оползни. Отмечается, что рабочие уже завершили демонтаж старой трубы и приступили к подготовке основания для установки новой конструкции.
Региональная автомобильная дорога Кандалакша — Полярные Зори имеет особое значение для юга Мурманской области, выполняя роль дублирующего маршрута федеральной трассы Р-21 «Кола». Кроме того, она обеспечивает транспортное сообщение с Кольской АЭС, Нивскими ГЭС, а также служит основной дорогой для жителей сельского населенного пункта Нивский, предоставляя им доступ к необходимой инфраструктуре.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.