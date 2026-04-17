ФАС потребовала от Wildberries и Ozon изменить условия работы с продавцами

Как сообщили в ФАС, площадки увеличили сроки выплат за проданные товары, что негативно сказывается на финансовом положении продавцов. Кроме того, маркетплейсы меняют тарифы на логистику и возвраты уже после того, как товар принят на склад. При этом стоимость перевозки привязывается к цене товара, а не к фактическим затратам на услугу, что затрудняет планирование бизнеса.